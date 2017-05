aixzellent unterstützt die Forderung nach digitalen Grundrechten in der EU

Pressemitteilung von aixzellent

(fair-NEWS) Im Angesicht der zunehmenden globalen Digitalisierung haben einige engagierte Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union einen Entwurf für die EU DigitalCharter mit der klaren Forderung nach digitalen Grundrechten erarbeitet. In 14 Monaten ist so ein umfangreicher Vorschlag für die ‘Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Unionʼ entstanden, der jüngst dem Parlament der EU in Brüssel und der Öffentlichkeit zur Diskussion übergeben wurde. Er widmet sich den Veränderungen und neuen Herausforderungen der digitalen Welt, die unweigerlich die demokratischen Grundrechte eines jeden EU-Bürgers berühren. Um in der EU Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität zu gewährleisten, muss die Gestaltung dieser zunehmenden Digitalisierung als europäische Aufgabe anerkannt und umgesetzt werden. aixzellent ist sich dieser Verantwortung bewusst und unterstützt diese Initiative aus vollster Überzeugung bezüglich deren Richtigkeit, Notwendigkeit und der Tatsache, dass die aktive Beteiligung der Bürger an der EU in der wir leben möchten wichtig ist. Hier finden Sie die offizielle Webseite sowie die PDF-Datei der DigitalCharta. Dort finden Sie viele weitere Informationen zu den Initiatoren, den Hintergründen und häufig gestellten Fragen. Außerdem sind Sie herzlich eingeladenen sich an einer offenen Diskussion aktiv zu beteiligen und können sich regelmäßig über Neuigkeiten und den aktuellsten Stand informieren. Zuletzt haben Sie natürlich auch die Möglichkeit die DigitalCharta zu unterzeichnen und so ebenfalls die Notwendigkeit einer Digitalcharta für die EU sowie die Diskussion um deren Weiterentwicklung mit Ihrer Stimme zu unterstützen. In den letzten Tagen haben bereits über 1000 EU-Bürger, denen die Gestaltung der digitalen Welt ebenfalls am Herzen liegt, die Unterstützungsliste unterzeichnet. Nachdem Sie sich eingetragen haben, bekommen Sie eine Bestätigungsmail. Wenn Sie den Link darin anklicken, werden Ihr Name und Ihre Funktion öffentlich abgebildet. Ihre E-Mail-Adresse wird selbstverständlich weder veröffentlicht noch anderweitig verwendet. Also nutzen auch Sie diese Gelegenheit sich einzumischen und aktiv an der Gestaltung unserer Zukunft zu beteiligen!

Wir sind eine Manufaktur für intelligente IT Lösungen, das heißt wir bieten keine “Lösungen von der Stange” an, sondern richten uns ausschließlich nach Ihren Wünschen, Bedürfnissen und Anforderungen. Unser kompetentes und erfahrenes Team von Experten aus dem Ingenieurswesen, der Nachrichtentechnik, der Informatik und der Elektrotechnik nimmt sich in einem persönlichen Gespräch die Zeit mit Ihnen gemeinsam die für Sie optimale Lösung ganz individuell auszuarbeiten. Dabei gilt stets die Devise: “Geht nicht, gibt es nicht!” Als Serviceprovider richten sich unsere maßgeschneiderten High-End Lösungen speziell an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Neben dem höchsten Maß an Sicherheit Ihrer Daten liegen uns besonders individuelle Angebote zu fairen Preisen mit persönlichem Kundenkontakt sehr am Herzen. Das Besondere dabei ist, dass Sie uns lediglich Ihre Vorstellungen mitteilen müssen, wir übernehmen dann alle Konfigurationen, die Pflege und Instandhaltung für Sie (Managed Hosting). Enterprise Versionen mit speziellen Features ist ebenfalls auf Anfrage verfügbar. Zögern Sie nicht sich mit unserem Experten-Team in Kontakt zu setzen und nutzen Sie jetzt die Chance noch einfacher, schneller, flexibler, günstiger, sicherer und individueller Ihre persönliche Webpräsenz zu gestalten!

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«aixzellent unterstützt die Forderung nach digitalen Grundrechten in der EU»

Ottostraße 88-9052070 AachenDeutschlandTelefon: +49-241-60523-88Horst WolterOttostraße 88-9052070 AachenTel.: +49-241-60523-88Fax.: +49-241-60523-87eMail: horst.wolter@aixzellent.dePermanenter Link zur Pressemitteilung