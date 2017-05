Baltikum intensiv

(fair-NEWS)

Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen baut seine Kleingruppenreise-Sparte kontinuierlich aus. Für 2017 hat der Nord- und Osteuropa-Spezialist eine neue Gruppenreise durch das Baltikum aufgelegt, die den Schwerpunkt auf das intensive Erleben einer Region in einer überschaubaren Kleingruppe von maximal 16 Teilnehmern setzt.Die neue Kleingruppenreise <a href="www.schnieder-reisen.de/reiseart/reise/baltikum-hansepracht-und-naturparadies/">"Baltikum: Hansepracht und Naturparadies"</a> ziert das Portfolio des Hamburger Reiseveranstalters Schnieder Reisen. Damit baut der Nord- und Osteuropa-Spezialist, der bereits seit vielen Jahren Rundreisen mit maximal 16 Teilnehmern im Programm hat, diese Reiseaparte weiter aus. "Viele Kunden mögen das Reisen in größeren Gruppen nicht unbedingt, wissen aber den Komfort einer geführten Rundreise und eines Reiseleiters zu schätzen", sagt Rainer Neumann von Schnieder Reisen. "Unsere Kleingruppenreise in das Baltikum ist genau das Richtige für alle, die sich von einer Rundreise ein intensives Kennenlernen einer Region versprechen und große Reisegruppen scheuen."Die 8-tägige Kleingruppenreise führt von Vilnius über Trakai, Kaunas, die Kurische Nehrung und Schloss Rundale bis Riga. Von dort geht es über den Gauja-Nationalpark weiter nach Tallinn. Die Reise kostet ab 1.199 Euro und wird zu vier verschiedenen Terminen angeboten (09.06., 30.06., 07.07. und 25.08). Im Preis enthalten sind der Flug, die Unterkunft mit Frühstück, zwei Abendessen, die deutschsprachige Reiseleitung und ein umfangreiches Besichtigungsprogramm, das aber auch Zeit für eigenen Entdeckungen lässt.Nähere Informationen bei:Schnieder Reisen - Cara Tours GmbHHellbrookkamp 2922177 Hamburg040 - 380 20 60<a href="www.schnieder-reisen.de/reiseart/kleingruppenreisen/"> www.schnieder-reisen.de</a>



Bildinformation: RIGA: Die Hauptstadt Lettlands