Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz: 7. Berlin Firefighter Stairrun am Alex

(fair-NEWS)

6. Mai 2017 - Um 11 Uhr sind heute die ersten Feuerwehrfrauen und -männer zum alljährlichen Firefighter Stairrun im Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz gestartet. "In diesem Jahr haben über 770 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Feuerwehr aus elf Ländern die 770 Treppen, 39 Etagen und 110 Höhenmeter unseres Hotels in Rekordzeit erstiegen. Und das in kompletter Schutzausrüstung mit angeschlossenem Atemschutzgerät. Mehr als 70 Prozent der Sportlerinnen und Sportler sind in diesem Jahr neu dabei - herzlich Willkommen", erklärt Jürgen Gangl, General Manager des Park Inn Berlin Alexanderplatz. Dieser spannende Wettbewerb findet bereits das 7. Mal statt, die Zweier-Teams erklimmen in 25 Kilogramm schwerer Montur die Treppentürme des Hotels.Auch dieser Firefighter Stairrun wurde in fünf Wertungsklassen durchgeführt: Zehn Reine Frauenteams, 41 Mixed-Teams mit einer Frau und einem Mann sowie 335 reine Männerteams in unterschiedlichen Altersklassen. Aus Berlin waren 51 Teams mit dabei. Wie bereits in den letzten Jahren waren die 386 Team-Startplätze in wenigen Minuten ausgebucht - teilnehmen dürfen alle Angehörigen einer Berufs-, Betriebs-, Werks- oder einer freiwilligen Feuerwehr. Das Park Inn unterstützt die Veranstaltung mit einem Zimmerkontingent. Am 30. September zeigen dann mehrere Hundert Hobbyläuferinnen und Profitreppensteiger beim "run up berlin" ihr Können.Beim 7. Berlin Firefighter Stairrun gibt es auch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer viel zu sehen und zu hören - mit bunter Musik können die Gäste den Tag am Alexanderplatz genießen und die Teams anfeuern. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.parkinn-berlin.de



Bildinformation: Siegerehrung Firefighter Stairrun 2017 (Bildquelle: Park Inn Berlin Alexanderplatz)