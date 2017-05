Wellness an der polnischen Ostsee - Vielfältiges Wellnessangebot zum günstigen Preis bei Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Wellness an der polnischen OstseeDas östliche Nachbarland Polen erlebt einen enormen Wellness-Boom und gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub. Vor allem an der polnischen Ostsee entstanden in den letzten Jahren zahlreiche Spa- und Wellnesshotels, in denen Wellness und Genuss großgeschrieben werden. Sie beschränken sich nicht nur auf Spa-Einrichtungen, sondern sind als richtige Wellness-Oasen konzipiert, die ein Rundum-Wohlfühlprogramm für Körper und Geist anbieten. Sie bieten gleichfalls einladende und komfortable Unterkünfte, gute und gesunde Küche, zuvorkommendes und professionelles Personal und die unverwechselbare, bezaubernde polnische Gastlichkeit. Zudem dank des tiefen Wechselkurses sind die Preise für Wellnessurlaub in Polen besonders attraktiv.Erstklassige Wellnessangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.deDer Reise-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de für Wellnessreisen und Urlaub in Polen bietet deutschlandweit das umfangreichste Wellnessangebot an der polnischen Ostsee. Die perfekt zusammengestellten Angebote sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangements: Vitalität und Wohlbefinden• Dauer: 4 Tage / 3 Nächte• Preise: Ab 137,- € pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Unterkunft: 4-Sterne-Wellnesshotel / Ustronie Morskie (ehemals (Henkenhagen) / Ostsee• Inklusivleistungen:1. 3 Übernachtungen im Doppelzimmer oder Appartement2. Halbpension3. Nutzung des Wellnessbereiches4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket:6.1. 1 x Ayurveda-Vital-Massage (50 min)6.2. 1 x klassische Massage (50 min)6.3. 1 x Salzgrotte (45 min)Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenD-12249 BerlinWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de