Fachbüro für Blower Door Tests

Nach langjähriger Tätigkeit im Bereich der Luftdichtheitsmessungen haben sich Bastian Neuhaus (M.Eng.) und Edgar Opp (B.A. Architektur) dazu entschlossen ein eigenes Fachbüro für Luftdichtheitsmessungen zu gründen.Um eine effektive und korrekte Ausführung einer Luftdichtheitsprüfung zu gewährleisten, empfiehlt sich die Wahl eines Teams mit fachlicher Qualifikation und entsprechender Erfahrung. Ziel sollte sein, eine reibungslose Ausführung von Blower Door Tests zu bieten. Daher steht das Team von on. ingenieurbüro seinen Kunden auch während der Bauphase mit Rat und Tat zur Seite; und das bundesweit. Ein fachlich gut ausgeführter Blower Door Test ermöglicht es die Qualität der Gebäudehülle nachzuweisen und auch zu steigern. Mit Hilfe eines fachkundigen Ingenieurs lassen sich so langfristige Bauschäden durch Feuchte vermeiden und die Wertbeständigkeit des Bauvorhabens sichern.Nähe zur Praxis allein reicht nicht. Experten für Luftdichtheit sollten sich in regelmäßiger Häufigkeit in Bereichen der Bauphysik weiterbilden. Denn Praxis und Theorie sind beim Thema Luftdichtheit untrennbar miteinander verbunden. So können außerdem weitere Leistungen in das Portfolio aufgenommen werden.On. ingenieurbüro bietet neben Blower Door Tests (Luftdichtheitsprüfungen) in jeder Größe auch Door Fan Tests (Haltezeitberechnungen) und Gebäudethermografie an.Aber nicht nur die Ingenieure sollten zertifiziert sein. Auch die eingesetzten Messgeräte bedürfen einer regelmäßigen Wartung und Kalibration. Zertifikaten sind stets vorzuhalten.



Bildinformation: Foto: Bastian Neuhaus | Mit Nebel den Leckagen auf der Spur