Muttertag - eine gute Gelegenheit, die Mutti mit einem leckeren Essen zu bekochen und verwöhnen!

(fair-NEWS)

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Eine gute Gelegenheit, die Mutti zu Muttertag mit einem leckeren Essen zu bekochen und verwöhnen!Die folgenden Buchtipps bieten schmackhafte Rezepte, die auch Sie ohne Probleme nachkochen können.Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan? Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept. Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus. Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat. Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Taschenbuch: 100 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. Oktober 2014)ISBN-10: 3735792154ISBN-13: 978-3735792150Kummers SchlemmerkochbuchDas etwas andere Kochbuch!In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:Dem Kochen und Essen.Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.Guten Appetit!Taschenbuch: 116 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 3 (8. Januar 2015)ISBN-10: 3732231267ISBN-13: 978-3732231263Kummers OfengerichteHeiß, duftend und mit einer leckeren Kruste oben drauf! Wer kann da schon „NEIN“ sagen? Aufläufe und Gratins erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Sie sind überaus vielseitig und eignen sich hervorragend zur Resteverwertung. Einfach alles, was Ihnen schmeckt in eine Auflaufform geben, Ei oder Käse darüber, fertig! Man kann jedes Gericht schnell zubereiten, die meiste Arbeit übernimmt der Ofen. Hierbei werden der Kochfantasie und Experimentierfreudigkeit keine Grenzen gesetzt. Die Rezepte in „Kummers Ofengerichte“ sind gut beschrieben, die Zutaten erschwinglich, in jedem gut sortierten Einkaufsmarkt zu erwerben und leicht nachzukochen. Guten Appetit!Taschenbuch: 84 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (27. Januar 2016)ISBN-10: 1523225521ISBN-13: 978-1523225521Vegetarische Weltreise„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben?„Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet.Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.Guten Appetit!Taschenbuch: 68 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (12. August 2016)ISBN-10: 1535552042ISBN-13: 978-1535552042Das Olivenöl KochbuchOlivenöl ist eines der gesündesten Lebensmittel.Viel glauben, dass man es nur für Salate verwenden kann, doch dem flüssigen Gold sind keine Grenzen gesetzt.In diesem Buch finden sich einige Rezepte und Tipps rund um das Olivenöl.Viel Vergnügen beim Kochen.Taschenbuch: 52 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (25. März 2016)ISBN-10: 3903056553ISBN-13: 978-3903056558Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Muttertag - eine gute Gelegenheit, die Mutti mit einem leckeren Essen zu bekochen und verwöhnen!