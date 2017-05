Weltneuheit für LKW Fahrer für einen besseren Schlaf

(fair-NEWS)

München 9.5.2017: Healthcare One stellt zur Transport Logistic 2017 eine echte Welt-Neuheit vor: Die Lösung für Schlaf und Regeneration für LKW-Fahrer im Fernverkehr.Mit den Modulen SleepCare One, PowerNap und Concentration werden die Pausen und der Nachtschlaf der Fahrer mit einer wissenschaftlich validierten Neuro-Stimulations-Methode wirkungsvoll regenerativ unterstützt. Basis dieser Technologie ist das patentierte auditive Neuro-Stimulationsverfahren, das über speziell verarbeitete Frequenzmuster dem Gehirn einen gesunden Schlafzyklus antrainiert. Abgespielt wir die spezielle Software über eine APP und mit dem Patentierten Soundkissen unterbewußt aufgenommen. Gesunder Schlaf ohne Chemie und Nebenwirkungen. eingesetzt. Nach mehr als 12-jähriger Forschung und Entwicklung im Bereich der auditiven Neuro-Stimulation entstand in Zusammenarbeit mit deutschen Universitäten, mit Medizinern und Toningenieuren eine bahnbrechende Technologie, die Hirnfrequenzen nebenwirkungsfrei und gesundheitsfördernd zu stimulieren. Eine Lösung, die bei Berufskraftfahrern für eine präventive Gesundheitsförderung und für mehr Sicherheit und Konzentration im Straßenverkehr sorgt.Regeneration & Schlaf eine Mega-Thema - die Fakten:24% aller tödlichen Autobahnunfälle sind auf Übermüdung zurückzuführen (Gesamt-Verband der Deutschen Versicherungswirtschaft).42% der Auto-, Bus- und Lastkraftwagenfahrer haben Schlafattacken hinter dem Lenkrad.80% der Erwerbstätigen schlafen schlecht und 34 Millionen Erwerbstätige zwischen 35 und 65 Jahren geben an schlecht zu schlafen (lt. DAK Gesundheitsreport 2017).Die Fehltage (AU Tage) liegen in der Branche Verkehr & Lagerei lt. DAK Report mit 21 AU Tagen an der Spitze im Branchenvergleich.Mit den Healthcare One Lösungen wird die direkte Förderung der selbstverantwortlichen Health-Prävention bei den Mitarbeitern zu minimalen Kosten möglich.Best practice: Mit einem europäischen Automobil-Hersteller wurde diese Technologie ausführlich mit wissenschaftlicher Begleitung getestet. Die Auswertungen zeigen eine deutliche Situationsverbesserung bei Anwendung der auditiven Neuro-Stimulation im Bereich der Müdigkeits-Bekämpfung, der Konzentration und Aufmerksamkeit. Die Auswirkungen wurden dabei mittels EEG-Messungen während der Fahrt im Live-Betrieb gemessen.Die bereits 1000-fach bewährte Technologie kann ab sofort in der APP-Version breit eingesetzt werden.Einstiegspaket bestehend aus patentiertem Soundkissen und den Software-Modulen SleepCare One, PowerNap und Concentration kostet kompl. mit Kopfhörer (für die PowerNap Nutzung) für gewerbliche Anwender 183,00 EUR zuzügl. Mwst..Um Erfahrungen im Nutzungsverhalten bei Ihren Mitarbeitern zu machen gibt es ein 5er Set zum Preis von 796,-- und ein 10er Set zum Preis von 1.555,50 zum Kennenlernen.<a href="www.healthcareone.de/gesunder-schlaf-fuer-berufskraftfahrer-im-fernverkehr.html">Weitergehende Informationen</a>



Bildinformation: SleepCare One in der LKW-Schlafkabine