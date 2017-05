Einzigartige Faszination Starlight Express

(fair-NEWS)

Das rasanteste Musical der Welt. Ungebrochene Attraktivität, einmalige Ausstrahlungskraft – das alles bietet das Musical Starlight Express in Bochum. Und das seit 29 Jahren! Kein anderes Musical hat dies bisher geschafft ohne Unterbrechung mindestens sieben Mal die Woche ein Publikum zu begeistern. 16 Millionen Zuschauer erlebten bisher Starlight Express im Herzen des Ruhrgebiets, in Bochum. Dem Guinessbuch der Rekorde war dies einen Eintrag wert.Andrew Lloyd Webber, der Starkomponist erfand die Weltmeisterschaft der Lokomotiven. Eine der aufwendigsten Produktionen wurde in einem eigens für Starlight Express erbauten Gebäude auf die Bühne gebracht.Dramaturgie, Spannung und Gefühle werden in einem rasanten Mix miteinander verbunden. Ob Kinder und Eltern oder ob Ü20 oder Ü50 – das Musical begeistert ein Publikum jeden Alters. Der Zuschauer steigt ein in eine bezaubernde Liebesgeschichte zwischen Rusty, der jungen Dampflok, und Pearl. Für Spannung ist gesorgt, wenn aussergewöhnliche Akrobatik auf Roller-Skates mit wunderschönen Tanzszenen verbunden werden. Stuntskater unterstreichen das rasante Rennen. Mit dem Musikmix aus Pop, Hipp-Hopp und Balladen ist für jeden Musikliebhaber etwas dabei. Wenn Rusty dem legendären „Starlight Express" begegnet und mit „Papa" eines der schönsten Lieder der Welt singt, werden Gefühle wach. Kombiniert mit einem überwältigenden Sternenhimmel aus unzähligen Lichtern ist es ein Cocktail aus Emotionen. Neu und noch nie dagewesen sind die einmaligen Sondershows in 2017. So gibt es am 25.07.2017 eine „Kids only" und am 24.10.2017 eine „Sing-alon" Aufführung. Interessierte Musicalbesucher sollten sich hierzu schon frühzeitig um Tickets kümmern, da mit den spektakulären Sondershows die Einmaligkeit von Starlight Express noch unterstrichen wird und die Nachfrage entsprechend hoch sein wird.Das Musical Starlight Express gastiert seit nunmehr 29 Jahren in Bochum und zieht Besucher nicht nur aus Deutschland an sondern auch aus den benachbarten Ländern an. Zuschauer mit einer weiteren Anreise können den Musicalbesuch mit einem schönen Aufenthalt in Bochum und Umgebung verbinden. Das rasanteste Musical der Welt im Herzen des Ruhrgebiets wird so zu einem unvergesslichen Erlebnis.



Bildinformation: (c) Bildnachweis Media!Entertainment