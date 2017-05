Was fürs Herz

(fair-NEWS)

Romantische Geschichten um Liebe und Schicksal erfreuen nicht nur Mutterherzen, sind aber ein beliebtes Geschenk zu besonderen Anlässen wie den nahenden Muttertag.Voilá! El-fie et Scherie-hi...aus dem nicht ganz alltäglichen Leben eines nicht ganz alltäglichen Ehepaares...Elfriede Mullfuß ist ein niederrheinisches Urgestein. Eine Frau von wohlwollend geschätzten fünfzig Jahren und gut doppelten, stets hübsch verpackten, duftenden Kilos. In Rosa. Sie hat eine freche Klappe, aber ein großes Herz. Und das gehört einzig und allein ihrem Gatten Jean-Jacques Moulefousse.„Das ist doch kein Name!“, hat El-fie entschieden, und ihm schon vor der Hochzeit einen guten, niederrheinischen Doppelnamen verpasst. Seitdem heißt der kleine, zierliche Ex-Franzose Klaus-Dieter Mullfuß. Oder Scherie-hi. Auf diesen Namen hört er am liebsten.El-fie und Klaus-Dieter sind so unterschiedlich, wie zwei Menschen nur sein können.Auch, wenn es keiner versteht, sie lieben sich sehr ... und wenn dann noch ein Fläschchen Sekt dabei ist …Das Buch ist illustriert vom Künstler Gottfried (Mac) Lambert.160 SeitenISBN: 978-3-903056-78-7INSELROSEMina trennt sich von ihrem Mann, der sie immer wieder im Stich lässt. Durch den Tod ihrer Mutter Marie wachgerüttelt, will Mina ihr Leben ändern und reist nach Irland. Dorthin, wo Marie ihre letzten Jahre verbrachte. Sie taucht ein in die mystische Welt voller Wunder des Seins und beginnt eine Reise in die Vergangenheit.Ein herzerwärmender Roman, der in der zauberhaften Landschaft Irlands spielt.ISBN: 978-3-903056-09-1Seiten: 180DIE ZERBROCHENE REBEDie zerbrochene Rebe - Die Reise eines Mannes, die das Herz berührt.Vor vielen Jahren verliebte sich der damals junge Erntehelfer Maurice in die schöne Solange, Tochter eines Weingutbesitzers. Solange lehnte sich gegen die strengen Regeln ihres Vaters auf und folgte Maurice nach Paris.Viele Jahre später, Maurice ist bereits 85 Jahre, erzählt er diese tragische und gefühlvolle Liebesgeschichte dem jungen David, dem es die Liebe nicht leicht macht, die richtigen Entscheidungen zu treffen.ISBN:978-3-903056-28-2Seiten: 136FÜR DIE LIEBE IST MAN NIE ZU ALTZu einer Zeit, als Willi und Erna dachten, dass ihr Leben nur noch für den leidenden Partner daheim bestimmt sein sollte, trifft sie bei einem Saunabesuch noch einmal Amors Pfeil und löst eine Flugschar von Schmetterlingen aus.Dieser Saunabesuch verändert ihr Denken und ihr Leben, denn für die Liebe ist man nie zu alt.Ergänzt wird dieser Liebesroman durch eine Sammlung lustiger Saunageschichten.Ein erotischer Liebesroman. Empfohlen ab 18 Jahren.(UN)-ENDLICH DER AUGENBLICKJames Haidens ist ein Auserwählter, aber er ist auch ein Mensch. In seinen Augen liegt eine eigene Welt, aber "sein Mensch" lebt in dieser Welt.Als er in dieser Welt auf Jessy Jordan trifft, verändert seine Liebe zu ihr die Welt in seinen Augen.Zwischen den beiden entwickelt sich eine Geschichte wie "Romeo und Julia".Ein Märchen wie "Die Schöne und das Biest", nur mit "Leben und Tod" als Protagonisten.Der Konflikt zwischen Jamies Bestimmung und seiner Menschlichkeit reift zur Katastrophe heran.Andere Bücher und noch vieles mehr finden Sie im Karina-Verlag unterÜber den Verlag:Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“©byChristine Erdic



