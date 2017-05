projekt0708 beim Auftakt der SuccessConnect 2017 in London

(fair-NEWS)

München, 08. Mai 2017. projekt0708 nimmt an der Auftaktveranstaltung der diesjährigen SuccessConnect in London teil. SAP SuccessFactors lädt HR-Spezialisten aus aller Welt zum Erfahrungsaustausch über Strategien und Best Practices einSuccessConnect, die von SAP SuccessFactors organisierte globale Veranstaltungsserie für Human Capital Management (HCM), beginnt dieses Jahr in London. Vom 12. - 14. Juni 2017 wird das ExCeL Messegelände in den Royal Docks zum Treffpunkt für HR-Spezialisten aus aller Welt. Gemeinsam mit SAP-Lösungspartnern werden sie sich zu neuesten Technologien, Strategien und Best Practices austauschen.Mit dabei ist das Team von projekt0708, dem HCM-Spezialisten und SAP Gold Partner aus München. „Wir finden die Idee, Innovationen und Expertise im Bereich HCM auf dieser weltweiten Plattform zusammenzubringen, sehr inspirierend. Die Konferenzen finden jedes Jahr in mehreren Städten rund um den Globus statt. Als Services-Partner haben wir hier die Chance, uns im internationalen Umfeld auszutauschen, mit den Anwendern direkt ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, nach welchen Lösungen sie suchen“, sagt projekt0708-Geschäftsführer Matthias Grün.In diesem Jahr steht vor allem die Umsetzung der digitalen Transformation in HR-Organisationen im Mittelpunkt der Gespräche und Veranstaltungen. Mit cloudbasierten HCM-Lösungen will SAP flexible Anwendungen unterstützen und Innovationen fördern. Über die SAP-Entwicklerplattform können Partner selbst Apps programmieren, einbinden und für andere zur Verfügung stellen.Mike Ettling, President von SAP SuccessFactors, gestaltet seine Eröffnungssession zu HR-Transformation und Zukunft der Arbeit in Form einer gemeinsamen Diskussion mit Anwendern. Als weitere Keynote-Speaker werden unter anderem SAP CEO Bill McDermott und – als besonders prominenter Teilnehmer – Sir Richard Branson, President der Virgin Group, erwartet. David Ragones und Thomas Otter geben gemeinsam Einblicke in die Produktentwicklung.In den Produkt- und Anwenderschulungen und Case Studies können die Teilnehmer mehr über die einzelnen Anwendungen, Tipps und Tricks lernen. Vor allem bietet die dreitägige Veranstaltung umfassend Gelegenheit zum Networking – beispielsweise in den Roundtable-Gesprächen mit HR-Kollegen. Die Themen der Gespräche sind jeweils vorgegeben, den Ablauf bestimmen die Teilnehmer mit ihren Fragen und Diskussionsbeiträgen selbst. In den „Meet the Experts Sessions“ können sich HR-Spezialisten mit den SAP-Lösungspartnern zu persönlichen Gesprächen verabreden.Interessenten können sich auf der Website online registrieren und finden hier außerdem weitere Informationen zur SuccessConnect.



Bildinformation: projekt0708 beim Auftakt der SuccessConnect 2017 in London