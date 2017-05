(fair-NEWS)

Unsere Mütter sind immer für uns da. Spätestens zum Muttertag wird es höchste Zeit, einmal mit einer kleinen Geste Danke zu sagen. Muttertagsgeschenke sind Herzensangelegenheiten.Der Text des Muttagsliedes „Meine Mama ist die Beste“ bringt es genau auf den Punkt:1. Meine Mama ist die Beste!Darum gehe ich hinaus,pflücke ihr zu diesem Festeeinen großen Blumenstrauß.Refrain:Ja, der Muttertag ist endlich da,Ich freu mich schon, wie jedes Jahr,die Mama zu beschenken!La-la la....2. Meine Mama ist die Beste!Weckt mich jeden Morgen auf,hilft mir in die Schuh und Weste,fährt zum Kindergarten rauf.Refrain: Ja, der Muttertag ist endlich da...3. Meine Mama ist die Beste!Spielt oft mit mir, eins, zwei, drei.Und beim Kindergartenfesteist sie stets auch mit dabei.Refrain: Ja, der Muttertag ist endlich da...4. Meine Mama ist die Beste!Brauch ich Hilfe, ist sie hier!Hab ich Kummer oder Schmerzen,tröstet sie mich, ist bei mir.Refrain: Ja, der Muttertag ist endlich da...5. Meine Mama ist die Beste!Ist sie nah oder auch fern,sag ich ihr an diesem Feste:Mama, ich hab dich so gern!Quelle www.kinderlieder-shop.de/m-von-mama-bis-my-eyes/meine-mama-ist-die-beste-muttertagslied.htmlNeben dem klassischen Blumenstrauß, selbst gemachten Geschenken oder Pralinen finden auch Bücher immer mehr Anklang, da sie zeitlos sind.Buchtipps:Mystica VeneziaEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Lust auf Blütenduft und mee(h)r: Gedichte zum WohlfühlenAls ich das erste Gedicht für dieses Buch geschrieben hatte, stand für mich der Buchtitel sofort fest, und der Gedanke ließ mich bis zur letzten Zeile nicht mehr los.Natürlich dürfen Elfchen und Limericks neben Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Wintergedichten nicht fehlen.Und es gibt noch mehr…So unterstreichen diesmal von mir entworfene Zeichnungen bildhaft meine Texte. Besonders aber freue ich mich darüber, dass ich Berit Stirner gewinnen konnte, mit ihren ganz eigenen Bildern, mein Werk zu bereichern.Da macht das Lesen der Gedichte doppelt viel Spaß!Bekommen Sie doch Lust auf Blütenduft und mee(h)r…Herzlichst Elfride Stehle.Warum soll ich nicht fröhlich seinDieses Buch ist ein Werk der Gemeinschaft. Die Geschichten schrieb das Leben und die Menschen, die sie erzählen, möchten damit anderen Kraft geben.Die Worte hier sind ein Weg zum Gemeinsamen. Sie sollen die Angst nehmen und für ein besseres Zusammenleben von Gesunden und Kranken sorgen.Bei den Interviews zu diesem Werk habe ich viele Menschen getroffen. Manche, die am Selbstmitleid fast zerbrochen sind, andere, die trotz schwerster Einschränkungen eine unglaubliche Stärke ausstrahlen und solche, die einfach nicht verstehen, warum gesunde Menschen sich so negativ gegenüber Behinderten verhalten. Aber eines haben sie alle gemeinsam – eine unglaubliche Herzlichkeit.Kurzgeschichten der witzigen, manchmal ironischen, aber ehrlichen Art, geschrieben von den Autorinnen und Autoren der Autorengruppe "Respekt für Dich" runden dieses Buch ab. Begleitet werden die Zeilen von Fotografien der Künstlerin Karin Pfolz, die alle im Schlosswald des Schloss Freiland in NÖ entstanden sind.Der PfirsichblütenfischWunderbare Kurzgeschichten über das Leben, die Natur, die Menschen und Tiere. Zauberhaft geschrieben. Ein Buch zum Entspannen und wohlfühlen. Begleitet werden die Worte mit Fotographien des Autors.Nur ein GedankeHeiteres und Nachdenkliches über die Menschen und das Leben.Die Gedanken fließen und schreiben sich selbst, wenn man nicht versucht sie zu beeinflussen. "Nur ein Gedanke" erschien zuerst als Posting-Serie in sozialen Netzwerken. Doch die Leser forderten mehr und das in gedruckter Form.Begleitet werden die Worte durch Zeichnungen der Künstlerin Karin Pfolz, im Ganzseitendruck, die das Werk vervollständigen.Dieses Buch ist ein Werk der Kunst für die Seele.Heimat - grenzenlos: AnthologieGesicht zeigen, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und rechtsextreme Gewalt. Dies wollen die Autoren von MyStory, einer deutschsprachigen Autorenplattform. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg und verfassten Kurzgeschichten, Briefe und Gedichte für Groß und Klein zum Thema "Heimat ist, wo dein Herz schlägt". Die AutorInnen verzichten auf jegliches Honorar, so geht der Nettoerlös vollständig an "Gesicht zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V.".Willkommen zu Hause, Amy„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.Amy wurde mit einer Muskelschwäche in den Beinen geboren. Als sie drei Jahre alt war, gab ihre Mutter sie in ein Kinderheim, da sie der Aufgabe, eine behinderte Tochter großzuziehen, nicht gewachsen war.Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der immer an ihrer Seite ist.Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Im Pferdestall findet sie den verängstigten Amigo. Schon bald stellt sich heraus, dass auch er das Vertrauen in die Menschen verloren hat.Können Amy und Amigo einander helfen, ihr Misstrauen abzubauen?„Willkommen zu Hause, Amy“ wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.Alle Infos unter:www.karinaverlag.at/Britta Kummer ist Autorin. Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.
Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Meine Mama ist die Beste!