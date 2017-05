Alfahosting schenkt Kunden SSL-Zertifikate

(fair-NEWS)

Das erfolgreiche mitteldeutsche Webhostingunternehmen Alfahosting schenkt allen Hosting-Kunden ein SSL-Zertifikat. Weitere Sicherheitsmaßnahmen schützen die Webseiten vor Angriffen, Spam, Datendiebstahl oder Schadsoftware.Bereits seit einigen Monaten bietet Alfahosting in den neuesten Hosting-Tarifen kostenlose SSL-Zertifikate an. Jetzt kommen auch die Bestandskunden in den Genuss von kostenloser und zusätzlicher Sicherheit für ihre Onlineprojekte. In allen aktiven Webhosting-, E-Shop-, Magento-Hosting- und Baukasten-Tarifen kann ab sofort ein entsprechendes SSL-Zertifikat genutzt werden.Warum SSL-Zertifikate so wichtig sindGerade Webseiten, die Nutzerdaten abfragen, sollten unbedingt mit SSL-Zertifikaten geschützt werden, um den Datentransfer abzusichern. Sensible Daten wie Passwörter, Bankverbindungen und Kreditkartendaten werden mit SSL-Zertifikaten sicher übertragen und vor externen Zugriffen bewahrt. Außerdem belohnt Google SSL-zertifizierte Webseiten mit einem besseren Ranking.Alfahosting schreibt Sicherheit sehr großDas Alfahosting-Team bietet eine Vielzahl an Sicherheitsfeatures, um die Onlineprojekte der Kunden zu sichern: Bereits ab dem Tarif Multi L ist mit der CMS-Protection standardmäßig ein 3-stufiges Sicherheitskonzept integriert, welches den Webseitenbetreiber sowie die Besucher proaktiv vor Angriffen, Spam, Datendiebstahl und Schadsoftware schützt. Das AlfaDog Security-Center schützt die Webseiten außerdem effektiv vor Angriffen von außen. Damit können die Kunden selbst ganz einfach per Knopfdruck viele verschiedene Sicherheitsmechanismen aktivieren, so dass Hacker keine Chance mehr haben. Die Alfahosting-Server bieten einen Verbund von bis zu vier redundanten Festplatten inklusive dedizierten Hardware-RAIDs. So sind höchstmögliche Datensicherheit und optimale Transferraten sichergestellt.Weitere Informationen zu Alfahosting und den Produkten finden Sie hier: https://alfahosting.de/