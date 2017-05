Weigel-Schrüffer für großen Preis des Mittelstandes nominiert

(fair-NEWS)

Es ist eine große Ehre für das renommierte Bamberger Handwerksunternehmen: Wie die Oskar-Patzelt-Stiftung bekannt gab, gehört das Bamberger Dachdeckerunternehmen, Weigel-Schrüffer GmbH, in diesem Jahr zu den bayerischen Unternehmen, die für den großen Preis des Mittelstandes nominiert wurden. In der ersten Phase des Wettbewerbes werden herausragende Unternehmen der Jury vorgeschlagen.Der große Preis des Mittelstandes wird jedes Jahr von der Oskar-Patzelt-Stiftung verliehen. Ziel ist es, den "Respekt und die Achtung vor unternehmerischer Verantwortung zu fördern". Des Weiteren soll die Selbstständigkeit unterstützt werden. Ganz nach dem Motto: "Gesunder Mittelstand gleich viele Arbeitsplätze". Ausbilden und Arbeitsplätze schaffen und sichern, ist daher auch eines der Kriterien bei der Verleihung des Preises. Zu den weiteren gehören: Gesamtentwicklung des Unternehmens, Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region sowie Service, Kundennähe und Marketing."Wir freuen uns sehr über die Nominierung", sagt Geschäftsführer Joachim Weigel. "Wir sehen es als Anerkennung für die Generationen übergreifende Arbeit unserer ganzen Familie. Wichtiger als alle Preise ist uns jedoch die Zufriedenheit unserer Kunden in der Region." Im Nominierungsschreiben wurde auch auf die lange Unternehmenstradition, das große Ansehen und die hohe Kundenzufriedenheit als wichtige Nominierungskriterien verwiesen. Weigel-Schrüffer sei seit über 100 Jahren fest in der Region verwurzelt und als angesehenes Familienunternehmen bekannt. "Modernste Handwerkskunst und traditionelles Fachwissen trifft hier bereits in der vierten Generation aufeinander und sorgt dafür, dass die Menschen ein sicheres Dach über dem Kopf haben", heißt es im Schreiben weiter.Ob große moderne Gewerbebauten, öffentliche Gebäude oder Einfamilienhäuser, Neueindeckung oder Sanierung: Weigel-Schrüffer zählt zu den renommiertesten Dachdeckerunternehmen in der Region. Auch für denkmalgeschützte Gebäude mit aufwendigen Schiefer- und Kupfereindeckungen, wie die Kirche in Gunzendorf und der Nebinger Hof in Bamberg, wird Weigel-Schrüffer gerne beauftragt. Wie kaum ein anderes Unternehmen versteht es das Bamberger Dachdeckerunternehmen die traditionellen roten "Biberschwänze" zu decken, die die historischen Dächer der Stadt Bamberg zieren.Was der Großvater gebaut hat, wird liebevoll von den Enkeln saniert: Nach diesem Motto pflegen die Inhaber, die beiden Urenkel des Firmengründers, Sebastian und Johannes Weigel, gemeinsam mit ihrem Vater Joachim Weigel langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen über Generationen. Drei Meister und 25 Mitarbeiter erledigen nahezu alle anfallenden Arbeiten selbst, unter Einsatz bewährter Verfahren, mit modernster Technik und hochwertigen Baumaschinen. Sehr gute Aus- und Weiterbildung, Sauberkeit, Kundenfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit, das ist das langjährige Erfolgsrezept des Familienunternehmens. Genau aus diesen Gründen wurden sie auch für den großen Preis des Mittelstandes nominiert.Weitere Informationen zum Unternehmen, seinen Leistungen und Projekten gibt es online: www.weigel-schrueffer.de



Bildinformation: Nominiert für den großen Preis des Mittelstandes: Bamberger Dachdecker-Unternehmen Weigel-Schrüffer