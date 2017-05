M7 Real Estate verlängert Verträge mit KiK, REWE und LIDL langfristig

(fair-NEWS) Frankfurt, 8. Mai 2017 - M7 Real Estate (M7), ein auf europäische Multi-Tenant-Immobilien mit Wertsteigerungspotential spezialisierter Investor und Asset Manager, hat in verschiedenen Objekten, die alle zum Portfolio des Investmentfonds M7 European Real Estate Investment Partners (M7 EREIP I), gehören, Mietvertragsverlängerungen für rund 6.700 qm Einzelhandelsfläche vorgenommen.



So hat allein KiK seine Verträge in den Objekten in Dillingen, Frechen und Hannover im Paket langfristig prolongiert. Sie umfassen zusammen circa 2.000 qm Fläche.



Im hessischen Ober-Mörlen hat zudem REWE in der Hasselhecker Straße 25 seinen Kontrakt für einen bestehenden Markt mit etwa 2.850 qm Mietfläche verlängert. In der Hannoverschen Straße 46a im niedersächsischen Alfeld sicherte sich das Unternehmen zudem seine Flächen für einen bestehenden Markt mit etwa 730 qm um weitere zehn Jahre.



In Extertal-Bösingfeld, Nordrhein-Westfalen, hat sich außerdem LIDL seine rund 1.100 qm umfassenden Flächen gesichert.



Bei dem im Jahr 2015 aufgelegten EREIP I handelt es sich um einen Value-add-orientierten Fonds, der sich an vermögende Privatinvestoren richtet. Aktuell umfasst er 30 Immobilien mit zusammen rund 91.000 qm vermietbarer Fläche.