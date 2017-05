(fair-NEWS) Ich mag MMO-Spiele mit möglichst vielfältigen Funktionen und interaktiven Inhalten. Aktuell spiele ich Naruto Online, ein Spiel mit Schwerpunkt auf Strategie. Anders als in anderen Spielen kann man auch mit sehr starken Ninjas nicht einfach so gewinnen. Hier entscheidet nicht nur die Kampfkraft über Sieg oder Niederlage. Falls ihr auch auf diese Art von Spielen steht, probiert es am besten mal aus!



Deidara, alles Gute zum Geburtstag!



Kunst ist eine Explosion!



Deidara ist sehr einfach,



er braucht keine Macht, sondern kümmert sich nur um seine Kunst.



Sein Leben ist wie ein Feuerwerk.



Nach einer großen und wunderschönen Explosion ist er verschwunden.



Seine einzige Hinterlassenschaft ist eine atemberaubende Erschütterung.



Das Wellen-Reich ist in der Geschichte von Naruto ein sehr wichtiges Kapitel.



Denn hier sah man das erste Mal Kakashis und Sasukes Sharingan



und auch der Begriff des Kekkei Genkai wurde eingeführt.



Sogar die Kraft des Neunschwänzigen konnte man sehen.



Dieses Kapitel birgt viele Hinweise auf zukünftige Ereignisse in der Geschichte.