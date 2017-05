Inspirierende Kulinarik first-hand erlebt - Jens Rittmeyer präsentiert exklusive Erlebnis-Kochkurse im Navigare NSBhotel Buxtehude

(fair-NEWS)

Hamburg, Mai 2017Jens Rittmeyer, Sternekoch und Küchenchef des Navigare NSBhotel Buxtehude, bietet Gästen und Fans in diesem Jahr einzigartige Erlebnis-Kochkurse in der Küche des „No4“ an. Kulinarische Hochgenüsse und perfekt abgestimmte Menüs, inspiriert vom Alten Land und Jens Rittmeyers Erfahrungsschatz, erwarten die maximal 12 Teilnehmer der Erlebnis-Kochkurse – anfassen, kreieren und lernen! Ein Tag im stylishen Gewölbekeller des Navigare NSBhotel Buxtehude, der inspirierender nicht sein könnte!"Meine heimliche Leidenschaft: Gemüse" – Wie könnte der norddeutsche Sommer besser eingeläutet werden als mit Jens Rittmeyers Liebe zu frischem Gemüse? Am 10. Juni 2017 lädt Jens Rittmeyer ein, einen Erlebnis-Kochkurs rund um den heimlichen Star seiner Küchenkunst zu erleben: Frisches, knackiges Gemüse, das zu dieser Zeit perfekt gereift ist. Während der Zubereitung eines eigens für den Kurs entwickelten mehrgängigen Menüs lernen Jens Rittmeyers Gäste die Magie und Vielseitigkeit verschiedenster Gemüse-Genüsse kennen. Das Alte Land bietet die perfekten Voraussetzungen für hochwertige, regionale Produkte – Inspiration, Genuss, und ein kulinarischer Abend im Navigare NSBhotel Buxtehude der unvergessen bleibt!"Ohne Sauce kein Vergnügen" - Am 16. September dreht sich der Erlebnis-Kochkurs rund um Jens Rittmeyers größte Leidenschaft – frisch zubereitete, innovative Saucen. Das Motto des Abends ist gleichzeitig auch das ganz persönliche Credo von Jens Rittmeyer – Sauce muss sein und Sauce muss gut und reichlich sein! Während des Kochkurses erleben die Teilnehmer Jens Rittmeyers einzigartige Saucen-Kompositionen – und sind herzlich eingeladen, auch eigene Ideen einzubringen! Beim Genuss des eigens konzipierten Menüs am Abend werden dann die selbst kreierten Saucen in reichhaltiger Menge genossen – eine absolute Herzensangelegenheit von Jens Rittmeyer!Die Kocherlebnisse starten um 14:00 Uhr mit einem innovativen Kräuter-Cocktail zur Begrüßung. Nach dem 4-5-stündigen Kochkurs und der first-hand Zubereitung des Menüs, werden die ganz persönlichen kulinarischen Genüsse anschließend im norddeutsch-stylishen Ambiente des Gewölbekellers im Navigare NSBhotel Buxtehude in ungezwungener, entspannter Atmosphäre genossen. Im Preis von 249 € pro Person sind neben dem insgesamt achtstündigen Erlebnis-Kochkurs sämtliche Zutaten, eine exklusive Getränkeauswahl, die Rezepte sowie eine Kochlatzschürze inkludiert – und ein Erlebnis, das noch lange für Inspiration in der heimischen Küche sorgt.Die Erlebnis-Kochkurse können ab sofort telefonisch unter 04161 74900 oder per E-Mail an info@hotel-navigare.com gebucht werden.Weitere Informationen unter www.hotel-navigare.com