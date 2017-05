Das Baukonzept der Zukunft

(fair-NEWS)

Die Loftheim GmbH aus Hannover bringt das moderne ,,PopUp House’’ jetzt nach Deutschland.Diese neue Bauart, mit Ursprung in Frankreich, soll funktionieren wie jedes traditionell gebaute Haus, ist aber viel schneller fertig.Hauptsächlich gebaut aus Holz und zusammensteckbar wie Lego, ist das Haus nicht nur einfach zu bauen, sondern auch günstig und energieeffizient.Der Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt: ob Sie ein Büro brauchen oder in diesem mobilen Haus mit ihrer Familie einziehen wollen, spielt keine Rolle.Das Konzept verspricht, in 5 Schritten zum Traumhaus zu gelangen.Nach Grundstücksfindung und Planung kann direkt mit dem Bau begonnen werden.Ein professionelles Team hat das Haus, das aus fertig gelieferten Materialien besteht, in 4 Tagen fertig gebaut.Nach den letzten Feinschliffen und Personalisierungen ist das Haus bewohnbar.Für die Planung gibt es viele verschiedene Vorlagen, jedoch kann das Haus auch komplett individuell gestaltet werden.Dabei fehlt es dem Haus an nichts: es erfüllt alle Standards und kann z.B. auch durch eigene Solaranlagen betrieben werden.Dass dieses Konzept noch so jung ist, jedoch schon so viele Möglichkeiten bietet, zeigt, wie zukunftstauglich es ist.Mehr Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf der Website: www.loftheim.de/h äuserBleiben Sie außerdem auf dem Laufenden über den Bau des ersten Musterhauses in der Nähe von Hannover: https://www.facebook.com/loftheim.popup.house



Bildinformation: Popup House Loftheim