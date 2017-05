Immobilienreport: Gauting bei München

(fair-NEWS)

Die Gemeinde Gauting befindet sich im oberbayerischen Landkreis Starnberg im Südwesten Münchens an der Würm. Gauting liegt verkehrsgünstig zu München und den umliegenden Seen und Bergen und ist eine moderne Gemeinde mit ca. 20.000 Einwohnern. Gauting und seine Ortsteile werden gemeinhin als wohlhabende Vororte Münchens eingestuft. Das Ortsbild der Gemeinde ist eine Mischung aus denkmalgeschützten Bauernhäusern, Bauten aus den 70er Jahren, kleinen Geschäftshäusern, modernen Bankgebäuden und der Frauenkirche aus dem 18. Jht. vis-à -vis zum neuen Rathaus. Wer den Reiz des Würmtals für sich entdeckt hat, will nicht mehr woanders mehr wohnen.Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in <a title="Immobilienmakler Gauting" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-gauting/">Gauting</a>, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise von Mai 2016 bis Mai 2017):Angebotspreise Häuser:In Gauting gab es letztes Jahr 214 Verkaufsangebote für Häuser. Die meisten Angebote entfielen auf Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Preislich war bei Einfamilienhäusern je nach Wohnfläche im Durchschnitt von etwa 1 Mio. EUR bei 100 bis 150 m², von 1,25 Mio. EUR bei 150 bis 200 m² und im Schnitt von 1,6 Mio. EUR über 200 m² auszugehen. Doppelhaushälften lagen bei 100 bis 150 m² im Mittel eher bei 825.000 EUR, mit 150 bis 200 m² bei 1,07 Mio. EUR und über 200 m² bei 1,15 Mio. EUR. Reihenhäuser und Reiheneckhäuser gab es in der Regel von 130 bis zu 165 m², preislich erreichten diese im Schnitt 865.000 EUR.Angebotspreise Eigentumswohnungen:Für Wohnungen wurden 164 Verkaufsofferten verzeichnet. Die günstigsten Wohnungen begannen bei 125.000 EUR, die teuersten reichten bis knapp 1,5 Mio. EUR. Exemplarisch wurde bei Eigentumswohnungen mit 60 bis 80 m² Wohnfläche im Schnitt etwa 385.000 EUR verlangt, im Segment 100 bis 120 m² waren es im Schnitt 645.000 EUR. Der Quadratmeterpreis bewegte sich meist zwischen 5.000 und 7.000 EUR, konnte im Maximalfall aber auch gute 9.000 EUR erreichen.Reale Verkaufspreise:Häuser Gauting: Den Zahlen des Immobilienverbands Deutschland zufolge erzielen Einfamilienhäuser mit 150 m² bei gutem Wohnwert etwa 1.080.000 EUR, Doppelhaushälften mit 125 m² etwa 795.000 EUR.Eigentumswohnungen Gauting: Hier liegt der Quadratmeterpreis bei durchschnittlich 4.300 EUR für Bestandswohnungen, neue Wohnungen erreichen 5.600 EUR/m².Gauting ist sehr gut geeignet für Familien mit Kindern. Es gibt Grundschule, Realschule und Gymnasium, sowie viel Grün, die Würm und eine dazu passende Infrastruktur.", meint Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: Wikipedia, gauting.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH und dem Bericht des IVD, Herbst 2016; Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München bzw. Gauting. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.



Bildinformation: Fischer Immobilien