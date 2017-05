Ein Jahr Restaurant Anjoy in Berlin - Große Feier mit exklusivem Sonntags-Brunch am Muttertag

(fair-NEWS)

Am 14. Mai wird das mit einem Geburtstags-Brunch der Extraklasse mit ausgewählten kulinarischen Spezialitäten gefeiert.Was: Exklusiver Brunch zum 1. Geburtstag des vietnamesischen Restaurants Anjoy in BerlinWann: Sonntag, 14.05.2017, 11- 16 UhrWo: Restaurant Anjoy, Rykestraße 11, 10405 BerlinTraditionelle Gerichte nach Urgroßmutters Originalrezepten mit dem Einfluss der französischen Kolonialzeit, welche die ganze kulinarische Vielfalt Vietnams wiederspiegeln - das macht die Küche des Restaurants Anjoy in Berlin aus. Vor einem Jahr eröffnete das Anjoy im Berliner Szenebezirk Prenzlauer Berg und verfolgt seitdem eine klare Linie: vietnamesische Gastfreundlichkeit und frische, qualitativ hochwertige Zutaten. Das kommt an bei den Gästen, welche besonders die traditionellen Rezepte, wie "Gegrilltes Lachsfilet auf wok-geschwenkten Wasserkastanien und Kräuterseitlingen, serviert mit Lotusreis und Ngu-Lieu-Soße" oder "Vietnamesisches Rinderragout auf Reisbandnudeln, verfeinert mit Kräutern und Rotwein", zu schätzen wissen.+++ Promi-Gäste im Restaurant Anjoy +++Auch bei prominenten Liebhabern original vietnamesischer Kochkunst hat sich das Restaurant Anjoy einen Namen gemacht. Karsten Speck, Ramona Drews und Gerlinde Jänicke sind nur einige der Promis, die nicht nur die Auswahl auf der Speisekarte mögen, sondern auch das gemütliche und authentisch südostasiatische Ambiente des Anjoys.+++ Food-Trend Flying Noodles +++Als Vorreiter in Sachen exklusive Food-Trends hat das Anjoy als erstes Restaurant die Flying Noodles nach Berlin geholt. Über die Nudeln, die tatsächlich über dem Teller zu schweben scheinen, berichtete zuletzt das ProSieben-Magazin Galileo.+++ Geburtstags-Brunch im Mai +++Am 14. Mai wird das Restaurant Anjoy ein Jahr alt und feiert seinen ersten Geburtstag mit einem Sonntags-Brunch der Extraklasse. Von 11 bis 16 Uhr gibt es frische vietnamesische Gerichte und ausgewählte Spezialitäten, die, wenn das Wetter mitspielt, auch im Außenbereich des Restaurants in der Berliner Frühlingsonne genossen werden können. Für 12,90 Euro pro Person (Kinder bis 10 Jahre zahlen 6,90 Euro) sind alle Speisen sowie ein Glas Cremant oder ein Softgetränk inklusive. Das gesamte Team des Anjoys möchte sich damit bei allen Gästen, Fans und Freunden für ein erfolgreiches erstes Jahr mit vielen schönen gemeinsamen Momenten bedanken.Reservierungen für den Geburtstags-Brunch sind unter der Telefonnummer +49 (0) 30 54861357 oder der E-Mail-Adresse dialog@anjoy-restaurant.de möglich.



Bildinformation: Logo Vietnamesisches Restaurant Anjoy