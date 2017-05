Midland XT50 Adventure: Neues Sprechfunkgerät für jedes Freizeit-Abenteuer

(fair-NEWS)

Dreieich / Lütjensee, im Mai 2017 – Das handliche Design und die einfache Bedienung machen das neue Sprechfunkgerät Midland XT50 Adventure zum idealen Begleiter bei vielen sportlichen Aktivitäten im Urlaub oder mit Freunden. Dank Funkverbindung bleibt man als Familie oder kleine Reisegruppe beim Wandern in den Bergen, beim Radfahren über Land, der Bootstour über Wasserstraßen oder bei Ausflügen an die See immer sicher in Kontakt. Informationen zu Wegänderungen oder neue Abstimmungen zu Treffpunkten können so einfach kommuniziert werden. Mit einer möglichen Reichweite von bis zu acht Kilometern ist die Kommunikation auch in Naturregionen möglich, in denen der Mobilfunkempfang versagt. Praktische Funktionen wie Kodierungstöne für ungestörte Gespräche, Displaybeleuchtung, Freisprechfunktion oder Tastensperre machen das vielseitige Kommunikations-Tool zum wichtigen Helfer auf kleinen und großen Touren. Das Midland XT50 Adventure ist ab sofort im Kofferset mit Doppelstandlader, zwei Micro-USB-Kabeln für mobiles Laden sowie zwei Headsets im Fachhandel zum UVP von 99,90 Euro erhältlich.Das Midland XT50 Adventure gehört zur Produktfamilie der PMR 446-Funkgeräte, die EU weit zugelassen eine kostenlose Funkverbindung zwischen beliebig vielen Personen ermöglicht. Der Gesprächsaufbau erfolgt sofort, ohne eine Nummer wählen zu müssen, ohne Klingelsignale oder sonstige Wählverfahren. Alle Teilnehmer in Reichweite, die den gleichen Kanal und die gleiche Kodierung eingestellt haben, empfangen den Funkspruch und können sofort miteinander sprechen. Vor allem punkten die Funkgeräte dann, wenn Smartphone und Handy auf Reisen oder bei Ausflügen mit der Familie sowie mit Freunden nicht sinnvoll sind, da teure Roaming-Gebühren für Anrufe entstehen oder in der weiten Natur einfach kein Netz vorhanden ist.Klein, leicht und immer dabeiOb im Urlaub, auf Ausflügen oder beim Sport, das handliche und robuste Funkgerät XT50 Adventure ist sehr vielseitig einsetzbar bei unterschiedlichsten Outdoor-Aktivitäten. Auf Radtouren in Gegenden ohne Netzabdeckung können sich die Ausflügler bestens verständigen und zum Beispiel zurückliegende Radler über Richtungswechsel oder Pausen-Treffpunkte informieren. Ebenso nützlich ist das Midland XT50 Adventure auf Wanderungen in den Bergen, auf dem Bootsausflug oder dem Campingplatz, denn über das Walkie-Talkie werden überflüssige Wege erspart und man bleibt trotzdem stets erreichbar. Bereits die Autofahrt zum Urlaubsort wird abwechslungsreicher, wenn sich Reisende im Konvoi auch von Auto zu Auto verständigen können. Immer griffbereit für die anstehenden Aktivitäten ist das komplette Set im mitgelieferten, robusten Koffer. Mit ihm lassen sich die Funkgeräte sowie das hilfreiche Zubehör optimal verstauen.Zuverlässige KommunikationDie PMR 446-Funkgeräte arbeiten auf den Frequenzen um 446 MHz mit acht wählbaren Kanälen sowie mit einer Sendeleistung von 500 mW bei einer Reichweite von maximal acht Kilometern. Die acht voreingestellten Kanäle lassen sich bequem und einfach über den Suchlauf (SCAN) auf aktive Signale prüfen. Die Reichweite hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Auf freiem Feld, an der See oder von einem Berg ins Tal geht die Reichweite auf bis zu acht Kilometer. In städtischer Umgebung mit Gebäuden und ähnlichen Hindernissen ist der Funkkontakt reduziert auf einen geringeren Radius. Bei einer kompakten Größe von 54 x 103 x 33 Millimeter (B/H/T) lässt sich das leichte Modell mit nur 93 Gramm Gewicht auch auf Wander- und Klettertouren sicher und griffbereit verstauen. Unter der stabilen Außenhülle wird das Funkgerät von drei AAA Batterien oder Akkus betrieben, über deren Ladezustand die praktische Statusanzeige informiert. Für mobiles Laden am Abend im Hotel oder im Auto stehen neben der Doppelstandladestation auch zwei Micro-USB-Ladekabel zur Verfügung. Für die persönliche Note und mehr Abwechslung beim Gebrauch sorgen die zehn unterschiedlichen Ruftonmelodien.Verfügbarkeit & PreisDas Midland XT50 Adventure ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 99,90 Euro im kompletten Kofferset erhältlich. Zum Lieferumfang gehören neben den zwei Funkgeräten die aufladbaren Akkus, ein Doppelstandlader und USB-Netzteil, zwei Micro-USB-Ladekabel, zwei Gürtelclips sowie für jedes Funkgerät ein Headset MA21-L für freies Sprechen und Funken. Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: https://www.alan-electronics.de/Produkte/Neuheiten/midland-xt-50-adventure.aspx



Bildinformation: XT50