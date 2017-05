Wahres Loslassen macht frei

(fair-NEWS) Wenn man etwas für sich entdeckt hat, sei es ein Mensch oder vielleicht materielle Dinge, dann hat man manchmal Schwierigkeiten diese loszulassen. Das was man gerne hat, lässt man nicht gerne wieder los. Dabei hat alles ein Recht auf Freiheit und alles will frei fließen. Gerade da wo man etwas festhält entstehen Abhängigkeiten und das Verhältnis stumpft ab. Alles was in seiner Gegenwart nicht frei sein kann, also was man festhalten will, ist gefangen. In einer Gefangenschaft ist man unfrei und nicht mehr Herr über seine eigene Lage. Jeder hat ein eigenes individuelles Leben geschenkt bekommen, das er leben kann wie er will. Dabei hat niemand ein Recht darauf diese Wege für sich zu vereinnahmen noch diese zu beurteilen. Jeder Mensch hat seine eigenen Aufgaben und Ereignisse, um innerlich zu wachsen. Alles was bei einem Menschen nicht frei sein kann, wird früher oder später aufgrund des Erstickens im Festhalten von sich aus gehen oder das Leben verkommt zu einem langweiligen Posten. Das sich suchen in anderen Menschen oder Dingen heißt auch ein Suchen im Außen nach Vervollkommnung, allerdings finden Sie das was Sie suchen nur in sich selbst. Wenn Sie Liebe suchen, dann suchen Sie diese Liebe in sich selbst. Selbstliebe ermöglicht es erst andere Menschen zu lieben. Räumen Sie erst einmal bei sich auf, bevor Sie andere Menschen mit Ihren fehlenden immateriellen Werten aussaugen, um die Liebe zu erhalten, die Sie sich selbst nicht geben können. Alles was in Ihrer Gegenwart oder in Ihrem Sein frei sein darf, das wird sich wohlfühlen und wird auch zu Ihnen zurückkehren, sofern es will. Alles was freiwillig zu Ihnen kommt kann sich in Ihrer Gegenwart frei entfalten und seine Kreativität voll ausschöpfen. Das ist wahres Leben.



Loslassen lernen Sie, wenn Sie sich in einen stillen Raum hinlegen und alle Gefühle zulassen und durchspüren. In Ihnen werden Gedanken aufkommen wo sie merken was Sie alles festhalten und wie Sie sich in bestimmten Situationen verhalten haben, die abhängig gemacht haben. Es wird vielleicht etwas schmerzen, aber die Beschäftigung damit macht frei. Stille macht frei. Leben macht frei.



Loslassen macht frei.



Bernd Rehme