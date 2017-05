E-Mail-Award: REWE und Saturn Österreich überzeugen

(fair-NEWS)

Im Rahmen der Fachkonferenz DialogSummit wurde heute Mittag der E-Mail- & Data-Driven-Marketing-Award für die besten Kampagnen des Jahres verliehen. In der Kategorie ''E-Mailings'' konnte sich REWE gegen alle Konkurrenten durchsetzen, Saturn Österreich mit der Agentur Dialogschmiede gewann in der Kategorie ''Newsletter''.Die Bedeutung der E-Mail als Marketing-Tool ist nach wie vor ungebrochen. Immer mehr Unternehmen nutzen diesen Kommunikationskanal, vernachlässigen jedoch nur allzu oft die Qualität ihrer Mailings. ''Deshalb ist es wichtig, dass hochwertige und innovative E-Mail-Kampagnen gewürdigt werden. Alle Beiträge der Gewinner zeichnen sich durch hohe Kreativität aus und zeigen, welches Potenzial das Marketing-Instrument der E-Mail noch immer bietet'', kommentiert Torsten Schwarz, Inhaber von absolit und Mitglied der Fachjury, die Verleihung.Für die Ermittlung der Sieger wurden besonders die kreative Idee, die ansprechende Gestaltung sowie der Erfolg der Maßnahme bewertet. Jeder dieser Aspekte wurde dabei von einer Jury aus unabhängigen Experten, Dienstleistern und Anwendern beurteilt. Insgesamt wurden für den diesjährigen Award 41 Beiträge eingereicht.In der Kategorie ''E-Mailings'' bestach dabei vor allem die Valentinstagskampagne von REWE (Agentur: REWE Digital) durch ihre Bildpersonalisierung und Nutzerfreundlichkeit. Eine hohe Klick- und Öffnungsrate bestätigt den Erfolg der Kampagne. Auf dem zweiten Platz landete DocMorris (Agentur: Publicis Pixelpark), der dritte Platz ging an RTL (Agentur: artegic).Über den ersten Platz in der Kategorie ''Newsletter'' kann sich Saturn Österreich (Agentur: Dialogschmiede) freuen. Dabei überzeugte die Juroren die Etablierung eines verhaltensbasierten Kundenprogramms, wodurch sich die Öffnungsrate der Newsletter immens erhöhte und auch die Klickrate um mehr als 15 Prozent gesteigert werden konnte. Platz zwei ging an NewMoove (Agentur: mission-one), Platz drei an die isi GmbH (Agentur: Dialogschmiede).Die drei Gewinner der jeweiligen Kategorien durften die Preise heute Mittag auf dem DialogSummit entgegennehmen. Zudem bekamen sie die Möglichkeit, ihre Kampagnen einem ausgewählten Fachpublikum vorzustellen, welches sich durchweg begeistert von den Beiträgen und den dahinter liegenden Konzepten zeigte.Der E-Mail- & Data-Driven-Marketing-Award, der dieses Jahr bereits zum vierten Mal verliehen wurde, ist eine Initiative des Fachinformationsdienstes E-Mail Marketing Forum im Rahmen der Fachkonferenz DialogSummit und zeichnet jährlich die besten E-Mail- und Data-Driven Marketing-Kampagnen des Jahres aus. Mehr Infos auf <a href="www.e-mail-award.de">www.e-mail-award.de</a><a href="https://www.dropbox.com/sh/d4hga28m69hlkhq/AADbrZNZKuvhUgIs6G24n6kwa?dl=0">Pressematerial</a>



Bildinformation: Die Gewinner des E-Mail-Award 2017 (Bildquelle: @ Succus GmbH | Wirtschaftsforen)