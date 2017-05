Der japanische Konzern Asahi Kasei präsentiert auf der Interpack 2017 Lösungen für die Verpackungsindustrie

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 8. Mai 2017 - Die Asahi Kasei Corporation und Asahi Kasei Europe GmbH stellen auf der Interpack 2017 Lösungen für die Verpackungsindustrie vor, welche die Verschwendung und das Wegwerfen von Lebensmitteln eindämmen helfen. Das Motto "Mottainai" beschreibt dies."Mottainai" ist ein japanischer Begriff, der ein Gefühl des Bedauerns über die Verschwendung einer Sache ausdrückt, deren tatsächlicher Wert nicht ausreichend genutzt wird. Die bekannteste Fürsprecherin von mottainai ist Wangari Maathai, die stellvertretende Umweltministerin von Kenia und Friedensnobelpreisträgerin von 2004. In jüngster Zeit hat sich dieses Wort zu einem Schlüsselbegriff bei der Behandlung globaler Probleme in Bezug auf Ressourcen und Umwelt entwickelt.Für Asahi Kasei gehört "Mottainai" zur Unternehmensphilosophie und unterstützt effiziente Nutzung von Ressourcen mit innovativen Verpackungslösungen, die frühzeitiges Verderben von Lebensmitteln verhindern.Zu den vorgestellten Lösungen gehören Folien wie die Barrioflex® Hochwertige Barriere Folie, die mit einer exzellenten Sauerstoffbarriere die Haltbarkeit von Lebensmitteln erhöht. Weitere Innovationen sind die SUNTEC S FILM® Typ E-Shrink-Folien - hoch transparente und umweltfreundliche Lösungen für die Lebensmittelverpackung - sowie die AirlidTM - Kunststoff-Verschlussfolie für pharmazeutische Blister Verpackungen.Besuchen Sie uns in Halle 11 am Stand C3-01.Marken, Produkte und Lösungen von Asahi Kasei für die VerpackungsindustrieAsahi Kasei PVDC Latex-Ultrabarriere-Typ: Asahi Kasei PVDC Latex S823A (Testprodukt): Barriere Eigenschaften übertreffen die von herkömmlichen Produkten erheblich, S823A ist für Blister Verpackungen zu empfehlen.-Standard-Typ: Asahi Kasei PVDC Latex S821A & L818C (Testprodukt): S821A (Deckschicht) und L818C (Grundschicht) bietet eine hervorragende Balance zwischen ausgezeichneten Barriere Eigenschaften und Verarbeitbarkeit und ist für Blister Verpackungen zu empfehlen.BarrialonTM-SF Folien besitzen überragende Gas-Barriere Eigenschaften-Überragende Gas-Barriere Eigenschaften: Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Durchtritt von Sauerstoff und Wasserdampf schützt den Inhalt vor Oxidation, Zersetzung, Fäulnis und Austrocknung.-Ermöglicht Hochtemperatur-Sterilisation: Hohe Hitze Beständigkeit ermöglicht atmosphärische Sterilisation durch Abkochen (85 bis 100 C) und Retorting-Sterilisation (120°C oder niedriger).-Ausgezeichnete Transparenz: Ausgezeichnete Transparenz und Glanz lassen den Inhalt ansprechend aussehen.-Hohe thermale Schrumpfung: Durch Kontakt mit Hitze ausgelöste Schrumpfung ermöglicht, dass der Inhalt straff und super eingepackt ist.-Hygienisch: BarrialonTM - SF Folien entsprechen den gemäß Lebensmittelgesetz festgelegten Spezifikationen und Normen.BarrialonTM-UB: Die ausbalancierte Barriere Folie-Exzellente Performance als Barriere gegen Sauerstoff und Wasserdampf-Barriere Eigenschaften verschlechtern sich auch unter hoher Feuchtigkeit nicht-Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit ermöglicht Retorting-Sterilisation-Thermoformen möglichAnwendungen: Abkoch- und Retorting-Behandlung von Lebensmitteln, Deckel, geformte Behälter, Medikamente und medizinische ProdukteBarrioflex®: Hochwertige Barriere Folie-Barrioflex RS111- Folie erfüllt höchste Kriterien von Lebensmittelverpackung. Sie sichert eine sehr hohe Sauerstoffbarriere, die Schimmelbildung und Oxidation verhindert. Ihre äußerst hohe Wasserdampfbarriere verhindert Austrocknung und Gewichtsverlust. Außerdem wehrt die schützende Barrioflex-Barriere Gerüche ab und erhält das Aroma. Barrioflex ermöglicht eine Haltbarkeit des Inhalts von bis zu 30 Tagen.-Barrioflex erhält zum Beispiel den guten Geschmack von Käse bis zum VerzehrSUNTEC S FILMTM: Blaxial gestreckte Folie für Nahrungsmittelverpackung-SUNTEC S FILMTM sorgt mit seiner hohen Transparenz dafür, dass verpackte Produkte in jeder Phase des Vertriebs von ihrer besten Seite zeigen.Die Folie wurde für den Gebrauch in Kühlschränken, Gefrierschränken als für die Nutzung bei Raumtemperatur konzipiert.-Schrumpfung: schrumpft bis zu 80 %, geeignet zum Verpacken von unterschiedlichen Formen bei minimaler Spannungsbeanspruchung, schrumpft und passt sich ohne Faltenbildung oder Erschlaffung unterschiedlichen Formen an-Transparenz und Glanz: Hohe Durchsichtigkeit und Glanz lassen verpackte Lebensmittel sehr gut aussehen-Durchstoßfestigekit: Sehr hohe Widerstandsfähigkeit reduziert Durchstiche und Risse bei Verwendung-Schnitt: Einfaches geradliniges Schneiden erhöht operative Effizienz-EU-Richtlinien: SUNTEC S FILM TM besteht aus Materialien, die in der Positivliste der EU aufgeführt sind-Größen: Standard Folienbreiten: 380, 450, 500, 600 und 680 Millimeter.AirlidTM: Kunststoff-Verschlussfolie für pharmazeutische Blister Verpackungen-Ermöglicht das Herausdrücken von Tabletten auf mindestens genauso einfache Weise wie bei Aluminiumfolien-Kosteneinsparung: niedrige Material- und Energiekosten ermöglichen kostengünstige Verschlussfolien-Niedrige Siegeltemperatur reduziert das Risiko von Hitzeschäden in Tabletten-Gewichtseinsparung von etwa 60% gegenüber herkömmlicher Aluminiumfolie erhöht Produktivität und Verarbeitbarkeit-Umweltfreundlich: CO2-Fußabdruck wird im Vergleich zu herkömmlicher Aluminiumfolie um 25% gemindert



Bildinformation: Barrioflex_Premium_Barrier_Film