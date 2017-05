Der vegane Star unter den Foundations - Die Angel Minerals Anti Shine Foundation garantiert einen frischen Look auch an heißen Tagen

(fair-NEWS)

Hamburg, Mai 2017Die Angel Minerals Anti Shine Foundation ist die nachhaltige, vegane und natürliche Lösung, um mit einem ebenmäßigen Teint durch die warme Jahreszeit zu kommen. Das feine Angel Minerals Mineralpuder mattiert sogar stark glänzende Haut und führt zu einem makellosen Finish. Während herkömmliche Creme-Foundations bei Hitze oft verlaufen oder abfärben, wirkt das Anti Shine Mineralpuder von Angel Minerals nicht beschwerend und schmiegt sich perfekt der Haut an. Die Angel Minerals Anti Shine Foundation sorgt für einen leichten, natürlichen und gleichmäßigen Teint, ohne geschminkt zu wirken, und ist passend zur Jahreszeit das Must-Have für einen perfekten Look an heißen Sommertagen. Die hochwertige Angel Minerals Naturkosmetik besteht ausschließlich aus naturbelassenen und veganen Inhaltsstoffen.Erhältlich ist die Angel Minerals Anti Shine Foundation in zwei verschiedenen Farbtönen. Für Skintypes mit einem zarten Elfenbein bis hin zu einem dunklen, olivfarbenen Hautton ist Angel Minerals Anti Shine – WARM bestens geeignet. Es ist leicht broncefarben und ist optimal für gelbgrundige Haut. Angel Minerals Anti Shine - COOL ist matt rosafarben und ist ausgezeichnet für kühle Hauttöne geeignet. Somit kommt mit der Angel Minerals Anti Shine Foundation jeder Hauttyp zu einem ebenmäßigem und makellosen Finish.Die Produkte von Angel Minerals-Gründerin Karin Hunkel stehen für Qualität, Nachhaltigkeit und bewusste ethische Prinzipien, die mit Herzblut erfüllt werden. Die naturbelassenen und veganen Produkte von Angel Minerals sind absolut tierversuchsfrei und mehrfach zertifiziert. Sie tragen das Siegel der Vegan Society, die „Vegan-Blume“, den PETA-Bunny und das AnNa-Label für globale Ethik. Die Angel Minerals Makeup-Puder sind mit dem Premium Naturkosmetik-Zertifikat von ICADA ausgezeichnet. Mit allem, was sie privat und geschäftlich leistet, versucht Karin Hunkel die Natur, Umwelt und Tiere zu schützen. „Ich möchte aus dem Herzen heraus agieren und nur Dinge verkaufen, die ich selbst ebenfalls verwende bzw. verwenden würde.“, äußert sich die Angel Minerals-Gründerin über ihre Philosophie.Die Angel Minerals WARM & COOL Special Anti Shine Foundation ist ab 19,50 in Angel Minerals Online Shop ( www.angel-minerals.de ) und im ausgewählten Fachhandel erhältlich.Weitere Informationen unter www.angel-minerals.de