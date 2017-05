So effektiv und schön kann Insektenschutz sein

(fair-NEWS)

So langsam wächst in uns die Vorfreude auf eine bunte Blütenpracht im Garten; auf ein Thermometer, das langsam aber sicher mit dem Gemüt um die Wette steigt; auf Sonnenstrahlen, die uns schon morgens ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Kurzum: Der Frühling steht vor der Tür! Und in dieser Zeit wollen wir soviel frische Luft wie möglich genießen - auch innerhalb der eigenen vier Wände. Dazu holen wir uns mit geöffneten Fenstern und Türen den wohltuenden Frühjahrs-Duft ins Haus. Doch genau hier gilt es aufzupassen: Denn neben der frischen Luft folgen auch häufig Insekten und anderes Ungeziefer dieser Einladung.Umso besser, dass es langlebige und vor allem auch giftfreie Lösungen gibt, die fliegenden und krabbelnden Plagegeister nicht zu bekämpfen, sondern effektiv aus dem Haus auszuschließen. Dazu prädestiniert sind die hochwertigen Insektenschutz-Systeme von erwilo. Egal ob auf Fenster- und Türrahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff - der ostwestfälische Hersteller fertigt für jede Anforderung einen individuell passenden, robusten und auf den Millimeter genau zugeschnittenen Schutz. Selbst Lichtschächte können mit dem praktischen System abgedichtet werden. So entsteht gerade im Herbst ein zusätzlicher Schutz gegen Laub und kleine Nagetiere, die einen warmen Platz zum Überwintern suchen. Am Fenster sorgen klassische Spannrahmen, Drehrahmen oder Kassettenrollos für den dauerhaften Schutz. Bei Türen sind Drehrahmen und ein- oder zweiflügelige Pendeltüren, die sich nach innen und außen öffnen lassen, erste Wahl. Für große Fronten auf Balkon oder Terrasse gibt es aus mehreren Paneelen bestehende Schiebeanlagen oder die Plisseetüren, die sich beim Aufschieben zusammenfalten und ganz bequem zu einem schmalen Paket in den Ecken zusammengeschoben werden können. Fünf verschiedene Gewebetypen sorgen dabei immer für die perfekte Funktion. Das hochtransparente ClearScreen-Gewebe bietet etwa beste Durchsicht, während mit AllergoScreen die lästigen Pollen zu einem Großteil ausgefiltert werden. Für die besonders langlebige Funktion sorgen nicht zuletzt stabil verpresste Aluminiumrahmen und hochwertig eloxierte oder pulverbeschichtete Oberflächen, die es auch in Sonderfarben aus der RAL-Palette gibt. Mehr unter www.erwilo.de



Bildinformation: So effektiv und schön kann Insektenschutz sein