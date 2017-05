ELEMENT C gestaltet neue Website von Tickaroo

(fair-NEWS) München, 8. Mai 2017__ ELEMENT C, inhabergeführte Agentur für PR und Design, übernimmt den Website-Relaunch von Tickaroo, einem Anbieter von Live Reporting Technology. Das Projekt wird gemeinsam umgesetzt - ELEMENT C konzipiert und gestaltet das komplette Web-Design, welches das Entwickler-Team von Tickaroo technisch umsetzt.



Tickaroo wurde 2011 als Liveticker-App für lokale Sportereignisse in Regensburg gegründet. Im Oktober 2015 investierte die Fußballmedienmarke 'kicker' des Olympia-Verlags eine siebenstellige Summe in das Tech-Start-up. Aufgrund des großen Erfolgs bei Publishern, Verbänden und Eventveranstaltern sollen nun Lösungen für B2B-Partner ausgebaut werden. Die kostenlose Variante für Fans bleibt als "Tickaroo FREE" weiter bestehen.



Die neue Website hat das Ziel, diese neue strategische Positionierung durch einen klaren Fokus auf B2B, einem neuen Look & Feel und einer übersichtlichen Darstellung des erweiterten Portfolios an Produkten und Services wiederzugeben.



"Wir freuen uns sehr, dass wir nach den ersten PR-Projekten und einer erfolgreichen crossmedialen Image-Kampagne Ende letzten Jahres erneut zusammenarbeiten. ELEMENT C hat uns durch auffallend kreative Ideen und der hochkompetenten Umsetzung überzeugt. Außerdem passt der partnerschaftliche Austausch im gemeinsamen Arbeitsprozess hervorragend zum Spirit von Tickaroo", sagt Naomi Owusu, Gründerin und CEO von Tickaroo.



"Über das erneute Vertrauen und die weitere, spannende Zusammenarbeit sind wir glücklich. Für uns immer wieder schön, ein Brand von der Startup-Phase zum erfolgreichen Unternehmen zu begleiten", ergänzt Martina Hausel, Co-Founder & Creative Director von ELEMENT C.