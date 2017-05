(fair-NEWS)

Das komfortable Tagungshaus Schnapp’s Hof in Körbecke spricht für sich: Das Haus liegt direkt am Wasser, der Tagungsraum steht für kreatives Arbeiten bereit, die Versorgung ist lückenlos und die Zimmer und Aufenthaltsräume sind modern und gemütlich. In dieser angenehmen Umgebung bietet die Poesiepädagogin und Literaturwissenschaftlerin Bettina Jungblut vom 26. bis 27. August ein Wochenende für Einsteiger ins autobiographische Schreiben an.In insgesamt drei Arbeitseinheiten wird es um grundlegende und weiterführende Fragen gehen, die beim Schreiben über das eigene Leben auftauchen.„Wo soll man anfangen? Wie auswählen? In welcher Weise lässt sich Erlebtes darstellen? – Das sind einige der Aspekte, mit denen sich Schreibende über kurz oder lang beim autobiographischen Schreiben beschäftigen“, führt Bettina Jungblut aus. Im Mittelpunkt stehen Erinnerungen an positive Ereignisse des eigenen Lebens. „Erinnerungen an schöne Zeiten eignen sich, um ins Schreiben zu finden – an diesem wunderbaren Ort am See gelingt das spielerisch.“Die erfahrene Schreibwerkstattleiterin veranstaltet seit vielen Jahren mehrtägige Seminare im Schnapp’s Hof in Körbecke, darunter auch Schreibwerkstätten im kreativen Schreiben.



Bildinformation: Autobiographisches im August 2017