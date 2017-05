30 % auf handgearbeitete Buddha Reliefs und Buddha-Köpfe

(fair-NEWS)

Buddha wird auf vielerlei Arten dargestellt. Neben Statuen des Erleuchteten sind auch Reliefs und Buddha-Köpfe weit verbreitete Kunstgegenstände und spirituelle Symbole.Darstellungen von Buddha sind Meditationshilfe und Dekoration mit positiver Energie. Sie erinnern uns an unseren persönlichen Weg der spirituellen Entwicklung.Abaton Vibra bietet kunstvoll bemalte Relief-Darstellungen von Buddhas Kopf aus Holz an. Der Wandschmuck wurde in Thailand handgeschnitzt, was jedes Stück zu einem Unikat mit seiner ganz persönlichen Ausstrahlung und wunderschönen, feinen Details macht.Die Reliefs sind in unterschiedlichen Größen und Ausführungen erhältlich. Teilweise sind sie mit Blattgold belegt, in Gold bemalt oder ganz landestypisch mit kleinen bunten Glitzersteinen verziert.Auch Buddha-Köpfe können jeden Raum verschönern. Die raren Einzelstücke sind entweder aus Ton modelliert oder aus Holz handgeschnitzt und von Hand bemalt.Alle Buddha-Darstellungen sind Einzelstücke, die jeden Raum aufwerten und durch ihre Ausstrahlung und beruhigende Energie verzaubern. All denen, die sie erschaffen, sollen sie Glück bringen und gutes Karma.Buddha-Reliefs und Buddha-Köpfe sind im Online-Shop von Abaton Vibra erhältlich:<a href="https://www.sound-spirit.de/shop/Produkte/Buddha-100002/">https://www.sound-spirit.de/shop/Produkte/Buddha-100002/</a>



