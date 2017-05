TickX-News: die aktuelle Version 2.1 steht zur Verfügung mit zahlreichen Verbesserungen und Erweiterungen im TickX.

Pressemitteilung von media-service consulting & solutions Gmbh

TickX für SharePoint

(fair-NEWS) Auch für TickX 2.1 haben wir umfangreiche Erweiterungen und Verbesserungen vorgenommen und natürlich Kundenwünsche nicht außer Acht gelassen: TickX 2.1 erscheint mit Funktionen, die die Produktivität erhöhen, einen besseren Überblick über relevante Inhalte bieten und das Arbeiten noch intuitiver gestalten.

Einfacher mit Anlagen umgehen - Fügen Sie Anlagen zu Tickets und Tätigkeiten jetzt per Mehrfachauswahl hinzu. In Chrome und Firefox sogar per Drag & Drop!



Arbeitszeitberichte - „Habe ich Zeiteinträge vergessen?“ „Habe ich das Produktivziel erreicht?“

Das mit Reporting- oder Abrechnungsmodul verfügbare Feature Arbeitszeitberichte bietet den Technikern eine Hilfe zur Selbstkontrolle der getätigten Arbeit.

Die Zeiteinträge eines Tages werden hier ticketübergreifend zusammengefasst und der für das Unternehmen konfigurierten Kern-, Tages- und, bei Bedarf, erwarteten Produktivzeit gegenübergesetzt.

Mein IT- Systemhaus. Wir liefern seit zwei Jahrzehnten individuelle IT- Lösungen. media-service versteht sich als Dienstleister, der Auftraggeber als Partner begreift. Für Torsten Pade, Oliver Weickum und ihr 30-köpfiges Team steht eine gute und langjährige Zusammenarbeit mit dem Kunden stets im Vordergrund.

Als Systemhaus für den Mittelstand liefert media-service maßgeschneiderte Lösungen, bei denen Kosten und Nutzen im richtigen Verhältnis stehen. Wer das als IT-Experte erreichen will, muss die Wünsche seiner Kunden bestens kennen und verstehen.

Bei media-service gibt es die Analyse, Umsetzung und Betreuung aus einer Hand. Neben verlässlichen und sicheren Lösungen rund um Hard- und Softwarefragen gibt es vor allem Individuelles. Netzwerkinstallationen, die sich exakt an den Bedürfnissen des Kunden orientieren. Prozessoptimierungen, die dem Mittelständler viel Zeit und Geld sparen und Serviceleistungen, die verlässlich und schnell helfen.



