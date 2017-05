m2m Consulting am 09. und 10. Mai 2017 auf der Personal Süd

(fair-NEWS)

Die Experten für das Thema Leadership 4.0 sind auch auf der Personal Süd 2017 in StuttgartWer mit Personal zu tun hat, setzt sich unweigerlich auch mit dem Thema Führung auseinander. Einer der Experten auf diesem Gebiet ist das Beratungsunternehmenm2m consulting GmbH & Co. KG. Daher ist es für m2m-Geschäftsführer Ulrich Mahr und sein Team selbstverständlich, auf der Personal Süd zu zeigen, wie Führen und Entwickeln dazu beitragen kann, dass Veränderung zum Besseren möglich wird. Zu finden sind die Experten für Leadership in Halle 1, Stand F.22.Gerade mit dem Thema Komplexität ist jeder mittlerweile konfrontiert. "Hier braucht es eine agile Unternehmenskultur und Führungskräfte, die auf Augenhöhe führen", so Ulrich Mahr, der mit seinem Team nicht nur als Konzeptentwickler komplexer Anforderungen für Unternehmen da ist, sondern auch als Umsetzer und Gefährte. "Wir begleiten auch eine Wegstrecke lang durch schwieriges Gelände, wenn der Kunde das wünscht."Die Personal Süd gilt als das HR-Event in Süddeutschland und kann in diesem Jahr mit über 300 Top-Ausstellern aufwarten. Ulrich Mahr wird dort am Mittwoch, dem 10.05.2017, einen Vortrag halten mit dem Titel: Wie sich Leadership 4.0 das Leben nimmt. Impulse für eine VUCA-robuste Führungskräfteentwicklung. Dieser Vortrag wird im Praxisforum 3, Halle 1, ab 10:50 Uhr stattfinden.Die Experten für Führen und Entwickeln, damit Veränderung zum Besseren möglich wird - m2m consulting auf der Personal Süd - Halle 1, Stand F.22.Mehr Informationen zur m2m consulting GmbH & Co. KG finden Sie unter: <a href="www.m2m-consulting.de"> www.m2m-consulting.de</a>



Bildinformation: Das Team der m2m consulting GmbH & Co. KG