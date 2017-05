Die Welt der Gedanken und Gefühle in Wort und Bild

(fair-NEWS)

Noch kein passendes Muttertagsgeschenk gefunden? Der Karina-Verlag hält etwas Besonderes bereit: Tauchen Sie ein in die Welt der Poesie, verschenken Sie in Worte und Bilder gefasste Gedanken und Gefühle …Lust auf Blütenduft und mee(h)r: Gedichte zum WohlfühlenAls ich das erste Gedicht für dieses Buch geschrieben hatte, stand für mich der Buchtitel sofort fest, und der Gedanke ließ mich bis zur letzten Zeile nicht mehr los.Natürlich dürfen Elfchen und Limericks neben Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Wintergedichten nicht fehlen.Und es gibt noch mehr…So unterstreichen diesmal von mir entworfene Zeichnungen bildhaft meine Texte. Besonders aber freue ich mich darüber, dass ich Berit Stirner gewinnen konnte, mit ihren ganz eigenen Bildern, mein Werk zu bereichern.Da macht das Lesen der Gedichte doppelt viel Spaß!Bekommen Sie doch Lust auf Blütenduft und mee(h)r…Herzlichst Elfride Stehle.Produktinformation• Taschenbuch: 208 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (30. Dezember 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056049• ISBN-13: 978-3903056046• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 1,2 x 21 cmNur ein GedankeHeiteres und Nachdenkliches über die Menschen und das Leben.Die Gedanken fließen und schreiben sich selbst, wenn man nicht versucht sie zu beeinflussen. "Nur ein Gedanke" erschien zuerst als Posting-Serie in sozialen Netzwerken. Doch die Leser forderten mehr und das in gedruckter Form.Begleitet werden die Worte durch Zeichnungen der Künstlerin Karin Pfolz, im Ganzseitendruck, die das Werk vervollständigen.Dieses Buch ist ein Werk der Kunst für die Seele.Produktinformation• Taschenbuch: 172 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (7. April 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056308• ISBN-13: 978-3903056305• Größe und/oder Gewicht: 14,6 x 1,5 x 21,1 cmWenn Worte anklopfen...Wenn Worte anklopfen,lass sie herein!Füg sie zusammenzu einem Reim.Wenn Worte anklopfen,schreibe Geschichten!Direkt aus dem Lebensoll n sie berichten.Produktinformation• Taschenbuch: 170 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (3. März 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961111650• ISBN-13: 978-3961111657• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,7 x 21,1 cmAtmende Bilder: Haiku und Senryü für enthüllte MomenteEs gibt drei Zeilen und siebzehn Silben, die enthüllende Momente zeigen.Dieses Facettenreiche Buch die erstaunlichen Bilder der sensationellen portugiesischen Fotografin Susana Ferreira-In diesen Aufnahmen erkennt man ihre Leidenschaft zur Fotografie und ihre Sehnsucht ins Weite. Auf ihren Reisen besuchte sie Orte von großer Schönheit, und solche, die viele nicht sehen wollen. Vom atemberaubenden Anblick eines großen Segelschiffes auf dem offenen Meer, bis hin zum bettelnden Kind, welches von seinem entbehrungsreichen Leben dazu gezwungen wurde.Begleitet werden diese phantastischen Bilder von Worten der Schriftstellerin Dagmar Tollwerth. Dies ist ein Kunstbuch, dass einem wohl ein leben lang begleiten wird.Produktinformation• Taschenbuch: 140 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: Erstausgabe (19. August 2015)• Sprache: Deutsch, Portugiesisch• ISBN-10: 3903056480• ISBN-13: 978-3903056480• Größe und/oder Gewicht: 15,1 x 1,2 x 21,1 cmGedicht trifft ZeichnungDie Künstlerin Helga Rikken widmet ihr Leben mit ihren jungen 87 Jahren der Musik, der Malerei und den Worten. Sie trägt uns vom Dunkel ins Licht, von Leicht zu Schwer - bringt uns zum Lachen und zum Weinen. Die Vollendung der Farben in ihren Bildern wird begleitet durch kurze Gedichte, die aus tiefer Seele und mit reiner Ehrlichkeit entstanden sind.Lassen Sie sich von Helga Rikken für eine Weile in ihre Welt entführen.Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 64 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (10. März 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961111774• ISBN-13: 978-3961111770• Größe und/oder Gewicht: 15,5 x 1 x 21,4 cmWeitere Infos und Bücher unter©byChristine Erdic



Bildinformation: Die Welt der Gedanken und Gefühle in Wort und Bild