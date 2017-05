Geschenkideen mit Pfiff

(fair-NEWS)

Ideen braucht der Mensch! Olivenöl und dazu gleich das passende Kochbuch oder das Marmeladenbüchlein mit einem hübsch verpackten Glas selbstgemachter Marmelade! Probieren Sie es aus und überraschen Sie ihre Freunde, Nachbarn oder Verwandten mit einer ausgefallenen Geschenkkombination!Olivenöl/ Olive oil, 0,75 LiterOlivenöl ist ein aus dem Fruchtfleisch und dem Kern von Oliven gepresstes Pflanzenöl. Olivenöl ist aber nicht gleich Olivenöl. Jedes Öl hat geschmackliche Unterschiede und somit seinen individuellen Charakter, welcher durch Herkunft und Qualität der Früchte, Boden sowie Klima beeinflusst wird. Grundsätzlich kann man alle hochwertigen Olivenöle bis 180° erhitzen. Einige Olivenöle eignen sich jedoch geschmacklich besser für den puren Genuss und den Salat, andere auch für warme Speisen und zum Braten. Die geschmackliche Note eines Gerichtes ist stark abhängig von dem verwendeten Olivenöl.Dieses 100 %ig naturreine Olivenöl aus Peloponnes ist herrlich zart und doch würzig im Geschmack. Ideal für jede Verwendung in der Küche.Mehr Infos: www.karinaverlag.at/products/olivenol-0-75-liter/ Das Olivenöl KochbuchOlivenöl ist eines der gesündesten Lebensmittel. Viel glauben, dass man es nur für Salate verwenden kann, doch dem flüssigen Gold sind keine Grenzen gesetzt. In diesem Buch finden sich einige Rezepte und Tipps rund um das Olivenöl. Viel Vergnügen beim Kochen.Produktinformation• Taschenbuch: 52 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (25. März 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056553• ISBN-13: 978-3903056558• Größe und/oder Gewicht: 15,4 x 1,2 x 21,6 cmDas MarmeladenbüchleinDieses kleine Büchlein bietet leckere Marmelade, die jeder ohne Probleme nachkochen kann. Selbstgemacht schmeckt es doch immer am besten und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Abgerundet werden diese Rezepte durch unterhaltsame Texte. Da macht das Kochen doppelt so viel Spaß!Das Buch bietet eine Vielzahl an Rezepten.Damit es auch praktisch in der Küche verwendbar ist, bieten wir das Buch mit Spiralbindung an, so klappen die Seiten nicht zu beim "Marmeladen".Viel Vergnügen beim Nachkochen und guten Appetit!Produktinformation• Taschenbuch: 68 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (17. März 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112126• ISBN-13: 978-3961112128• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 1,2 x 21,3 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Geschenkideen mit Pfiff