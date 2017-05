Die Balearen präsentieren sich als MICE-Destination auf der IMEX 2017

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 8. Mai 2017 – Die Balearischen Inseln präsentieren ihre Vorzüge als MICE-Destination vom 16. bis 18. Mai 2017 auf der IMEX Frankfurt – The Worldwide Exhibition for incentive travel, meetings and events. An Stand E260 erfahren Interessierte alles rund um das vielfältige Angebot, die Entwicklung sowie neue Tagungs-Institutionen des Landes. Partneraussteller sind Leistungsträger aus den Bereichen Reiseveranstaltung und Hotellerie.Ziel der Teilnahme der Balearen an der IMEX ist die Positionierung der Inselgruppe als MICE-Destination sowie das Knüpfen neuer Kontakte für strategische Kooperationen, die dazu genutzt werden können, die Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera auf dem internationalen Markt als Kongress-, Tagungs- und Eventdestination zu etablieren. Auf der diesjährigen IMEX Frankfurt werden Repräsentanten der Agència de Turisme Illes Balears (ATB), der Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 und des Ibiza Tourist Boards vertreten sein.Im Rahmen der diesjährigen IMEX Frankfurt 2017 findet am Dienstag, dem 16. Mai 2017, von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr ein Media Get Together „Die Balearen: eine ganzjährige MICE-Destination im Mittelmeer“ am Stand der Balearen E260 statt. Während einer Präsentation und anschließendem informativen Austausch wird die Inselgruppe als eine der facettenreichsten MICE-Destinationen im Mittelmeer und Europa vorgestellt.Interessierte haben die Möglichkeit einer elektronischen Zusage an balearen@gce-agency.com bis Mittwoch, 10. Mai 2017. Für Rückfragen steht das Team von GCE gerne per Mail oder telefonisch unter 069/ 17 53 71 – 022 zur Verfügung.19 Stand-Partner werden an zwölf Aussteller-Tischen für Gespräche zur Verfügung stehen:1. Mallorca Convention Bureau2a. GPRO Valparaiso Palace Hotel & Spa (b). Destination Touristic Services3a. Grupotel Hotels & Resorts (b). Kontiki DMC4a. Biomar Gran Hotel (b). MTS Globe Groups & Incentives5a. Portblue Hotels & Resorts (b). Be Live Hotels6a. Blau Privilege Portopetro Beach Resprt & Spa 5* (b). Hipotels & Resorts7. Torralbenc8a. Mallorcaleads (b).Ibiza Gran Hotel 5* GL9a. Maximice Events Group SL (b). Hilton Sa Torre Mallorca Resort10. Jumeirah Port Soller Hotel & Spa11. Iberostar Hotels & Resorts12. Ibiza Convention BureauEröffnung des Palau de Congressos + HotelSeit dem 1. April 2017 darf die mallorquinische Hauptstadt Palma eine neue Adresse für Veranstaltungen, Messen und andere Events in ihren Reihen präsentieren: Der neue Palau de Congressos mit dem anliegenden Hotel Meliá Palma Bay bietet mit seinen beiden Auditorien Platz für knapp 2.500 Personen (El Gran Auditorium mit 1.900 Plätzen und El Petit Auditorium mit Platz für 462 Personen). Die Ausstellungsfläche von 2.340 Quadratmetern teilt sich auf zwei Ebenen auf: Die untere Ebene misst 1.640 Quadratmeter und die obere Ebene 700 Quadratmeter. „Mit dem Status Palmas als beliebtestes Ziel unter 50 weiteren sehr gefragten Städten auf internationalem Niveau für Kongresse und Veranstaltungen, bietet der neue Palau de Congressos den wohl besten Schauplatz für Veranstaltungen verschiedener Art im Mittelmeerraum“, so Vizepräsident und Delegierter des Verwaltungsrats Gabriel Escarrer. Der Palau de Congressos befindet sich am Paseo Marítimo von Palma. De Kathedrale und das Stadtzentrum sind per pedes erreichbar.



Bildinformation: Die Balearen präsentieren sich als MICE-Destination auf der IMEX 2017