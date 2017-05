San Jose in Kalifornien: Mehr als nur die Hauptstadt des Silicon Valley...

(fair-NEWS)

San Jose/Frankfurt, 2. Mai 2017 – Fliegende Taxis und Motorräder, selbstfahrende Autos – fast täglich sind hierzulande in den Medien spektakuläre Nachrichten aus dem Silicon Valley zu lesen. Wer allerdings weiß, dass San Jose, Hauptstadt dieses Tals der Visionen und Tor zu Kalifornien, eine reiche Geschichte, kulturelle Diversität und beeindruckende Natur zu einem spannenden großen Ganzen verwebt?1777 gegründet, ist San Jose die älteste zivile Siedlung des Golden State. 1850 wurde die Stadt zur ersten Hauptstadt des Bundesstaats ernannt, ist seitdem zu einer Großstadt mit mehr als einer Million Einwohnern gewachsen und nun die zehntgrößte Stadt der USA.Heutzutage ist die Skyline San Joses geprägt von modernen Wohntürmen, weltbekannten Hotels, einem historischen Rathausgebäude und unzähligen Baukränen, die stetig Neues erschaffen. Den Museen der Stadt wird landesweit Anerkennung gezollt und die starke Wirtschaft fördert Kultur und Sport gleichermaßen – vom Opernhaus und Symphonieorchester über Broadway-Shows bis hin zu Profi-Sportvereinen.In Downtown allein haben sich mehr als 110 Technologie-Unternehmen niedergelassen, im gesamten Stadtgebiet sind es über 6.600. Aber nicht nur deswegen ist Downtown attraktiv, San Joses Innenstadt ist sauber, sicher und mit mehr als 60 gesprochenen Sprachen ein multikulturelles Drehkreuz. Dazu leistet auch der Mineta San Jose International Airport einen bedeutenden Beitrag, dank transatlantischer und transpazifischer Flüge verbindet er die Stadt mit der ganzen Welt. Deutsche Urlauber können seit Mitte 2016 mit der Lufthansa vom Frankfurt Airport aus fünf Mal die Woche direkt nach San Jose fliegen.Von der Stadt in die Natur ist es nur ein Katzensprung: 300 Sonnentage im Jahr sind der perfekte Grund, um Zeit im Freien zu verbringen. Nur eine dreißigminütige Autofahrt später, und Besucher finden sich wieder zwischen leuchtenden Mohnblumen, beeindruckenden Mammutbaumwäldern und atemberaubenden Ausblicken, etwa im Castle Rock State Park, im Big Basin Redwoods State Park oder auch im Henry W. Coe State Park.Charmante Kleinstädte wie Saratoga, Los Gatos, Campbell oder Palo Alto laden außerdem zum Flanieren ein und in kleinen Boutiquen lässt es sich Kleinigkeiten shoppen und in reizenden Restaurants Leckereien kosten. Urlauber können sich auch durch die preisgekrönten Tropfen der Weinregion Santa Cruz Mountains probieren, dem ältesten Weinanbaugebiet Kaliforniens. Gleich dahinter glitzert der Pazifik, dessen Küste mit den Stränden und Ortschaften von Santa Cruz und Monterey besticht.Die Hülle und Fülle im Tal von San Jose macht die Stadt zu einem Ort, an dem die Zukunft geboren wird. Die Verbindung von technologischem Fortschritt und der Schönheit der Natur treibt Denker, Träumer und Erneuerer an und inspiriert Menschen dazu, die Welt zum Positiven verändern zu wollen. San Jose und das Silicon Valley – eine Erfahrung, die ihresgleichen sucht.



Bildinformation: San Jose in Kalifornien: Mehr als nur die Hauptstadt des Silicon Valley...