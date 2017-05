Direktinvestments mit planmäßigen Auszahlungen für das 1. Quartal 2017

(fair-NEWS) (Hamburg, 09. Mai 2017) Sämtliche Direktinvestments von Steiner + Company, etablierter Anbieter von Sachwert-Anlagen, zahlen prognosegemäß aus. So erhalten Anleger in den Beteiligungen Kanada Real Estate Direkt, Kanada Real Estate Direkt 2 sowie Dubai Real Estate Direkt 2 für das 1. Quartal insgesamt mehr als eine Viertel Million Euro.



Wesentliche Merkmale der Direktinvestments von Steiner + Company sind deren Sachwert-Orientierung, vergleichsweise kurze Laufzeiten sowie gute Ertragschancen bei überschaubaren Risiken. So haben die beiden Direktinvestments Kanada Real Estate Direkt sowie Kanada Real Estate Direkt 2 jeweils eine Laufzeit von nur vier Jahren. Die Auszahlungen erfolgen einmal im Quartal und summieren sich laut Prospekt auf 6 Prozent jährlich.



"Mit diesen beiden Direktinvestments haben sich Anleger an einem der weltweit sichersten und stabilsten Wirtschaftsstandorte engagiert", erklärt Steiner + Company-Geschäftsführer Dr. Illya Steiner. Beteiligt sind Investoren an einem größeren Areal im kanadischen Bundesstaat Nova Scotia, auf dem das Resorts "Forest Lakes Country Club" / "Eagles Paradise" und seinen exklusiven Luxus-Immobilien entwickelt wurde. Die Auszahlungen der beiden Direktinvestments in Kanada für das 1. Quartal 2017 betragen insgesamt rund 200.000 Euro.



Beim Direktinvestment Dubai Real Estate Direkt 2 summieren sich die Auszahlungen für das 1. Quartal 2017 auf nahezu 100.000 Euro.

Dubai Real Estate Direkt 2 ist, wie die beiden Kanada-Beteiligungen, ein Immobilien-Direktinvestment. Bei diesem reinen Eigenkapital-Produkt konnten sich Investoren mit mindestens 5.000 Euro an der Projektentwicklung "The Polo Residence" in Dubai beteiligen und so von der Stabilität und den Wachstumschancen eines der attraktivsten Standorte weltweit profitieren.



"Die einmal mehr pünktlichen und vollständigen Quartalsauszahlungen dokumentieren die sehr gute Produktqualität und die Kompetenz unserer Netzwerk-Partner. Wir werden diesen strategischen Ansatz weiter verfolgen und künftig verstärkt ähnlich attraktive Direktinvestments anbieten", kündigt Steiner an.