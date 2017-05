Die Marken-Architekten holen Time-Apotheken als Neukunden

(fair-NEWS) Linz/Leonding. Die Marken-Architekten freuen sich über einen neuen Kunden im Gesundheitsbereich - Die Time-Apotheken. Zu den Time-Apotheken gehören die City Apotheke am Linzer Hauptbahnhof, die Buchberg Apotheke und die Barbara Apotheke in Leonding sowie die Christophorus Apotheke mit Beauty-Center und Reformhaus in der Plus-City.



Die Marken-Architekten betreuen die Time-Apotheken seit März in der Gesamtkommunikation.



„Für die Time-Apotheken erarbeiten wir zu Beginn eine klare Marken-Position mit unserem Marken-code-System. Es muss spürbar werden, wofür die Marke steht und welchen Nutzen sie dem Kunden bietet. Denn die Apotheke ist längst nicht nur ein Ort, wo Medikamente verkauft oder Rezepte einge-löst werden, sondern sie hat sich zu einem beratungsintensiven Dienstleister entwickelt, wo viel Ein-fühlungsvermögen gefragt ist. Nach außen wird die Markenarbeit in diesem Jahr mit einem Relaunch der Webseite, dem periodisch erscheinenden Kundenmagazin sowie dem Kundennewsletter sichtbar werden“, sagt Geschäftsführer Peter Nöhmeyr über die Markenarbeit für die Time-Apotheken.



Über die Marken-Architekten



„Die Marken-Architekten“ ist ein Markenberatungs- und Markenkommunikationsunternehmen. Für die Kommunikationsexperten steht eine klare Positionierung und eine exzellente Umsetzung für die Kunden im Vordergrund. Das Leistungsportfolio umfasst Markenmanagement, Strategieentwicklung, Marketing-Kampagnen on- & offline, Design, Filmproduktion, PR, Web-Programmierung. Die Mar-ken-Architekten betreuen u.a. Kunden wie Eternit, BWT, starlim//sterner, Kumho Tyres, die Fachop-tiker Genossenschaft, WKO Oberösterreich, Dr. Dr. Wagner Gesundheit & Pflege, Mirabell Optik oder die Partner Bank.