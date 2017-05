Buchtipp - Verflucht und Besessen: Paranormale Begegnungen

(fair-NEWS)

„Verflucht und Besessen: Paranormale Begegnungen“ von Wine van Velzen zieht den Leser schnell in den Bann – Spannung pur.Buchbeschreibung:Unerklärbare Phänomene und Begegnungen gibt es auf der ganzen Welt. Die Grenzwissenschaft befasst sich mit ihnen, ebenso Institute und Regierungen. Es existieren Dinge zwischen Himmel und Hölle, die die meisten Menschen nicht wahrnehmen. Das geräuschvolle und rasante Leben der heutigen Zeit lässt unsere Wahrnehmung abstumpfen. Ausgeprägter ist dieser Sinn bei Kindern. Haben sie nicht selten einen imaginären Freund, mit dem sie spielen und sich unterhalten.Geister, Dämonen, Engel und Seelen von Verstorbener sind unter uns. Ihr Dasein in unserer Welt hat verschiedene Gründe. Engel erfüllen eine Aufgabe. Sie beschützen uns, helfen durch schwere Zeiten. Seelen folgten nach dem Tode des Menschen nicht dem Licht. Sind noch nicht bereit zu gehen. Was sie zurückhält, hat vielerlei Gründe.Dämonen wollen dem Menschen schaden und ihn verletzen. Sie nehmen von ihm Besitz oder greifen ihn an. Der Horrorstreifen Der Exorzist, wurde zwar sehr reißerisch und effekthaschend gedreht, dennoch birgt er auch Wahrheit. Die römisch katholische Kirche bildet seit Jahrhunderten Männer zu Dämonologen aus, die einen Exorzismus vollziehen können und auch Wohnungen und Häuser säubern und segnen. Gäbe es das Böse in unserer Welt nicht, bräuchte die Kirche diese Spezialisten nicht.Immer wieder hört und liest man von bestimmten Gegenden und Schauplätzen, an denen Geister oder Lichterscheinungen beobachtet wurden. Schemenhafte Gestalten, die mahnend auf einereinsamen Landstraße erscheinen und Autofahrer in Angst und Schrecken versetzen. Forscht man nach, stellt sich heraus, dass in der Nähe ein Mensch zu Tode kam, der der nebulösen Gestalt ähnelte.Lichter, die in Wäldern auftauchen, wie die Lichterscheinungen vom Brieselanger Wald. Das Phänomen ist inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und lockt immer mehr Besucher und Geisterjäger in dieses Gebiet.Es gibt viele solcher Erscheinungen, die nicht erklärbar sind und dennoch existieren. Es existieren wissenschaftlich untersuchte paranormale Ergebnisse, die einen die Haare zu Berge stehen lassen.Sie sind unter uns.Taschenbuch: 124 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (13. Januar 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3903161489ISBN-13: 978-3903161481Über die Autorin:Die Autorin W. van Velzen wurde in Esslingen am Neckar geboren. Sie lebt seit 1983 auf der Ostalb. In ihrer Freizeit geht sie gerne auf Reisen. Weitere Hobbys sind fotografieren und malen mit Acrylfarben auf Leinwand.Unter dem Pseudonym T.B. Ems ( Auch hier bei Amazon zu finden) veröffentlichte sie bisher diese E-Books:„INZEST! Carl und seine Töchter“„Daphne die Psychopathin“"Vampirprinz"Kurzgeschichten der Autorin, ebenfalls als T.B. Ems, sind in folgenden Anthologien erschienen:Reihe "Farbspiel", Teil 1 – 12,"Unheimliche Geschichten""Ein weisses Blatt Papier"Alle bei Karina-Publishing Wien erschienen.Im Januar 17 erschien im Karinaverlag:"Verflucht und besessen - Paranormale Begegnungen"Im Februar 17 "Das gestohlene Licht von Adelumus"Ich hoffe, dass Ihnen mein Buch gefallen hat und freue mich darauf, Sie als Leser/in in meinen weiteren Werken zu treffen.Auch wenn es bei Amazon heißt : "Buch nicht auf Lager" - sehen sie bitte hier nach: www.karinaverlag.atBritta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Karina-Verlag