Hochkarätige Gäste auf dem Gesundheitskongress 2017

Hochkarätige Gäste auf dem Ganzheitlichen Gesundheitskongress 2017In weniger als 10 Tagen findet der Ganzheitliche Gesundheitskongress 2017 mit zahlreichen renommierten Gästen statt. Führende Experten auf den Gebieten der gesunden Ernährung sowie der ganzheitlichen Medizin treffen in der Woche vom 20. Mai bis zum 28. Mai aufeinander, um gemeinsam über wichtige Themengebiete zu sprechen, die einen großen Teil unserer Gesellschaft täglich beschäftigen. Der gesamte Kongress findet unter dem Motto "Weil Chemie niemals die Lösung ist" statt. Diese Veranstaltung zeigt Ihnen auf, wie Sie mit Hilfe der Kräfte der Natur gesund werden und bleiben.Einer der prominentesten Gäste des Ganzheitlichen Gesundheitskongress 2017 ist der bekannteArzt Dr. Ruediger Dahlke. Der Öffentlichkeit wurde er vor allem als Autor von Büchern zur ganzheitlichen Psychosomatik wie Krankheit als Symbol, Krankheit als Sprache der Seele und "Krankheit als Weg" bekannt.Ernährungsmediziner Niels Schulz-RuthenbergDarüber hinaus wurde ebenfalls die Teilnahme des erfahrenen Facharztes für Allgemeinmedizin Niels Schulz- Ruthenberg am Ganzheitlichen Gesundheitskongress 2017 bestätigt. Dieser Experte für Ernährungs- und Sportmedizin ist den meisten Menschen aus zahlreichen Beiträgen des NDR, Sat 1 und RTL bekannt. Darüber hinaus ist der erfahrene Mediziner ebenfalls als Autor des Buches "Wer abnehmen will, muss richtig essen" einerfahrener Autor. In diesem Buch stellt der Experte für Ernährungsmedizin einige der besten Strategien für eine effektive sowie gesunde Gewichtsreduktion vor.Clemens Kuby ausgezeichneter DokumentarfilmerDieser erfolgreiche deutsche Dokumentarfilmer und Autor ist auf Grund eines tragischen Sturzes aus einem Fenster in Deutschland bekannt geworden. Kuby erlitt 1981 eine Querschnittslähmung und wurde mit schweren Herausforderungen konfrontiert. Nach einem Jahr entfesselte er seine unglaublichen Selbstheilungskräfte und löste eine spontane Heilung seiner Querschnittslähmung aus. Aktuell ist er vielen Menschen auf Grund seines Buches "Gesund aus eigener Kraft. Wie Du Deine Fähigkeit und Kompetenz zur Selbstheilung entwickelst" bekannt.Darüber hinaus findet der diesjährige ganzheitliche Gesundheitskongress 2017 ebenfalls großen Anklang in der Welt der Autoren. Unter anderem stellte sich die wissenschaftliche Journalistin und Bestseller-Autorin Marion Schimmelpfennig für ein Interview zur Verfügung. In ihrem aktuellen Hit "Die Mineralwasser- und Getränke-Mafia" beschäftigt sich die erfolgreiche Autorin mit den geltenden Vorschriften und gängigen Praktiken in der Getränkeindustrie. Mit Hilfe ihrer journalistischen Fähigkeiten deckte sie auf, was große Konzerne dem verkauften Trinkwasser tagtäglich beimischen, ohne es zu kommunizieren oder zu deklarieren. Dadurch erschütterte Sie das Vertrauen weiter Teile der Gesellschaft in die Produkte dieser Hersteller.Die erfahrene Amazon-Bestseller-Autorin Alexandra StrossWeiterhin nimmt ebenfalls die erfolgreiche Autorin Alexandra Stross am kommenden Ganzheitlichen Gesundheitskongress 2017 teil. Die ehemalige Tierärztin ist bekannt, dass sie aus Ansätzen der klassischen sowie alternativen Medizin ihre eigenen Rückschlüsse zieht und völlig neue Ansätze aus diesen ableitet. Mit ihren neuartigen Ansätzen hilft sie vielen Menschen, die ihre hartnäckigen Symptome nicht mit herkömmlichen therapeutischen Ansätzen bekämpfen konnten. Mit ihren eigenen Ansätzen hilft sie zahlreichen Menschen mit chronischen und psychosomatischen Erkrankungen.Der Kongress findet komplett kostenlos im Internet statt. Allen interessierten Personen können sich ab sofort für die begehrten Plätze anmelden unter: <a href="www.ganzheitlicher-gesundheitskongress.de">ganzheitlicher-gesundheitskongress.de </a> .



