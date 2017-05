Alles im blauen Bereich Flagge, Himmel und Meer

Pressemitteilung von Ligurien

(fair-NEWS) (Mynewsdesk) Sauber, sauber - mit 27 Blauen Flaggen ist Ligurien italienischer Meister bei der Wasser- und Umweltqualität der Strände



Rekordmeister gibt es auch in Italien: Ligurien führt seit Jahren immer wieder das Ranking der mit Blauen Flaggen ausgezeichneten italienischen Strände an. 27-mal flattert über Liguriens 300 Kilometer langer Küste die „Bandiera Blu“, die von der Umweltstiftung F.E.E. (Foundation for Environmental Education) vergeben wird. Das Umweltsymbol kennzeichnet Badestrände, die hinsichtlich Sauberkeit und Ausstattung strenge Kriterien erfüllen.



Die Blauen Flaggen werden jedes Jahr zu Beginn der Sommersaison neu vergeben. Mit aktuell 27 ausgezeichneten Stränden – zwei mehr als im Vorjahr – liegen die meisten sauberen



Strände Italiens wieder in Ligurien. Für die Gäste der Region bedeutet diese Auszeichnung, dass sie ihren Badespaß unbeschwert und begleitet von perfektem Service genießen können.



Die Neuzugänge sind Camogli (Spiaggia Camogli Centro – Levante, San Fruttuoso) in der Provinz Genua und Bonassola in der Provinz La Spezia, denen mit dem blauen Banner eine hervorragende Wasser- und Umweltqualität bescheinigt wird. Der Strand von San Fruttuoso liegt in einer idyllischen kleinen Bucht mit einer uralten Abtei und kann nur per Schiff oder zu Fuß erreicht werden. Hinter dem Strand von Camogli erheben sich die bunten Fassaden der Stadt als malerische Kulisse. Bonassola an der Riviera di Levante wird von einer schützenden Hügelkette mit Pinienwäldern und Weinterrassen umgeben.



Die ausgezeichneten Strände 2017



Provinz Savona:



* Ceriale (Litorale)

* Borghetto Santo Spirito (Litorale)

* Loano (Spiaggia Levante Porto, Spiaggia di Ponente)

* Pietra Ligure (Ponente)

* Finale Ligure (Spiaggia di Malpasso-Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato)

* Noli (Capo Noli-Zona Vittoria-Zona Anita-Chiariventi)

* Spotorno (Lido)

* Bergeggi (Il Faro, Villaggio del Sole)

* Savona (Fornaci)

* Albissola Marina (Lido)

* Albisola Superiore (Lido)

* Celle Ligure (Levante e Ponente)

* Varazze (Arrestra, Ponente Teiro, Levante Teiro, Piani DInvrea)

Provinz Imperia:



* Bordighera (Capo SantAmpelio Zona Ovest e Capo Sant’Ampelio Zona Est)

* Taggia (Arma di Taggia)

* Santo Stefano al Mare (Baia Azzurra, Il Vascello)

* San Lorenzo al Mare (U Nostromu - Prima Punta, Baia delle Vele)

Provinz Genua:



* NEU: Camogli (Spiaggia Camogli Centro – Levante, San Fruttuoso)

* Santa Margherita Ligure (Scogliera Pagana,Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto)

* Chiavari (Zona Gli Scogli)

* Lavagna (Lungomare)

* Moneglia (Centrale/La Secca/Levante)

Provinz La Spezia:



* Framura (Fornaci)

* NEU: Bonassola

* Levanto (Ghiararo, Spiaggia Est La Pietra)

* Lerici (Venere Azzurra, Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo)

* Ameglia (Fiumaretta)

Weitere Informationen unter <a href="www.blueflag.org" target="_blank">www.blueflag.org</a> und <a href="www.bandierablu.org" target="_blank">www.bandierablu.org</a>



<a href="www.mynewsdesk.com/de/ligurien/pressreleases/alles-im-blauen-bereich-flagge-himmel-und-meer-1956706">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/ligurien">Ligurien</a>



Über Ligurien

Ligurien liegt im Nordwestern Italiens, im Norden angrenzend an das Piemont, im Südosten an die Toskana und im Westen an Frankreich. Im Süden begrenzt das Tyrrhenische Meer die Region, welche sich in die vier Provinzen Imperia, Savona, Genua und La Spezia gliedert. Auf einer Fläche von ca. 5.400 Quadratkilometern erstrecken sich äußerst kontrastreiche Landschaften und Vegetationszonen. Die über 200 Kilometer lange Küste lässt sich unterteilen in die Riviera di Ponente und Riviera di Levante. Hügel- und Bergland sind den Ligurischen Alpen und dem Apennin zugehörig. Charakteristisch für Ligurien ist neben den an Steilküsten gelegenen verschachtelten Dörfern und malerischen Küstenorten die unberührte Natur im Hinterland. Badestrände, Wanderrouten, Bergpanoramen und italienische Kultur begeistern Familien, Naturfreunde und Ruhesuchende das ganze Jahr über bei vergleichsweise mildem mediterranem Klima. Während die Hauptsaison zwischen März und Oktober Urlauber mit hochsommerlichen Temperaturen an die Badestrände zieht, eignen sich Frühjahr und Herbst ideal für Aktivurlaube. Neben klassischen Sehenswürdigkeiten wie der Haupt- und Hafenstadt Genua, der spektakulären Steilküste Cinque Terre, den Gebieten der »Blumenriviera« und der Halbinsel Portofinoist Ligurien über die Grenzen hinaus bekannt für sein Olivenöl und das berühmte »Pesto alla genovese«. Die Regionale Agentur für Tourismus "in Liguria" fördert und vermarktet seit 1998 das regionale touristische Angebot im In- und Ausland.







Bildnachweis: Photo Archive Agenzia In Liguria











Hochauflösende Pressefotos sind auf Anfrage bei Moritz Schicht mschicht@aviareps.com: mailto:mschicht@aviareps.comerhältlich. Weitere Informationen zu Ligurien gibt es unter www.turismoinliguria.it.



Moritz Schicht

PR Manager

Regional Agency for Tourism Promotion "In Liguria"

c/o AVIAREPS Tourism GmbH



Josephspitalstr. 15

80331 Munich, Germany

Phone: +49 89 55 25 33-419

Fax: +49 89 55 25 33-489



Mail: mschicht@aviareps.com

: mailto:mschicht@aviareps.comWeb:www.turismoinliguria.it: www.turismoinliguria.it/

