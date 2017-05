Zwei neue DATEV-Partner für den Public Sector

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Nürnberg, 09. Mai 2017: Die <a href="https://www.datev.de/web/de/startseite/startseite-n/" target="_blank">DATEV eG</a> setzt verstärkt auf Software-Partnerschaften, um ihren Anwendern auch übergreifende Lösungen anzubieten. Im <a href="https://www.datev.de/web/de/startseite/startseite-ps/" target="_blank">Geschäftsfeld Public Sector</a> stehen Nutzern über Kooperationen mit DATA-team und synergie kommunal nun Lösungen zweier weiterer Anbieter zur Verfügung, die das DATEV-Angebot für kommunale Kunden sinnvoll ergänzen.Die <a href="www.data-team.de/" target="_blank">DATA-team Gesellschaft</a> für kommunale und industrielle Softwareentwicklung mbH aus Leipzig ist der Marktführer im Bereich der Beitreibung und Vollstreckung im kommunalen Umfeld. Ihre Lösung avviso ist in mehr als 700 Verwaltungen im Einsatz und wird zum Teil in regionalen Rechenzentren gehostet – unter anderem im <a href="https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/das-unternehmen/rechenzentrum/" target="_blank">Rechenzentrum der DATEV</a> in Nürnberg. Über die Kooperation ergibt sich für die Anwender eine Gesamtlösung für das kommunale Finanzwesen und das Mahnwesen samt Vollstreckung offener Forderungen bis hin zur Insolvenzverwaltung. Dazu setzt avviso auf wichtigen Prozessen in DATEV Rechnungswesen auf.Das <a href="https://www.synergie-kommunal.de/" target="_blank">Systemhaus synergie kommunal GmbH </a>aus Taunusstein ist insbesondere in Hessen aktiv und betreut dort bereits rund 50 Kommunen. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, kommunale Prozesse bürgernah und kompetent zu gestalten. Dazu sorgt es für entsprechende Schnittstellen zwischen IT-Organisation und Verwaltung. Ein weiteres zentrales Geschäftsfeld ist die Beratung von Kommunen im Finanzwesen. In den Bereichen Prozesssteuerung, Gebühren, Zeitauswertungen und Betriebsdatenerfassung bietet der Dienstleister auch eigenprogrammierte kommunale Software an. Damit lässt sich über die Partnerschaft die <a href="https://www.datev.de/web/de/top-themen/public-sector/softwareloesungen/" target="_blank">DATEV-Software für kommunale Anwender</a> nutzbringend funktional verlängern.Gut integrierbare LösungenFür die Nutzer bedeutet eine <a href="https://www.datev.de/web/de/top-themen/public-sector/weitere-themen/softwarepartner/" target="_blank">DATEV-Software-Partnerschaft</a>, dass sie sich mit den Programmen eine integrierte Gesamtlösung zusammenstellen können, deren Komponenten gut miteinander verzahnt sind. Auf dieser Basis lassen sich schlanke und effiziente Prozesse in der Verwaltung realisieren. Darüber hinaus dient die Partnerschaft natürlich auch der vertrieblichen Zusammenarbeit. Die Kooperationspartner unterstützen sich über die Möglichkeit, Interessenten ein integriertes Gesamtsystem aufzeigen zu können, gegenseitig bei der Kundengewinnung.Die Lösungen von DATA-team und synergie kommunal werden im Rahmen der Partnerschaften in Kürze auch auf dem <a href="https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/datev-marktplatz-mittelstand/" target="_blank">DATEV-Marktplatz</a> im Internet (www.datev.de/marktplatz) gelistet sein. Anwender finden dort Lösungen von Software-Herstellern, bei denen sie sicher sein können, dass sie mit den DATEV-Anwendungen kompatibel sind und über technisch geprüfte Schnittstellen verfügen.Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie unter: <a href="https://www.datev.de/web/de/m/presse/archiv-pressemeldungen/" target="_blank">https://www.datev.de/web/de/m/presse/archiv-pressemeldungen/</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/859y30" title="http://shortpr.com/859y30">http://shortpr.com/859y30</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/wirtschaft/zwei-neue-datev-partner-fuer-den-public-sector-30464" title="www.themenportal.de/wirtschaft/zwei-neue-datev-partner-fuer-den-public-sector-30464">www.themenportal.de/wirtschaft/zwei-neue-datev-partner-fuer-den-public-sector-30464</a>=== DATEV eG - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte... (Bild) ===Shortlink:<a href="http://shortpr.com/1kmeph" title="http://shortpr.com/1kmeph">http://shortpr.com/1kmeph</a>Permanentlink:<a href="www.themenportal.de/bilder/datev-eg-software-und-it-dienstleistungen-fuer-steuerberater-wirtschaftspruefer-rechtsanwaelte-68924" title="www.themenportal.de/bilder/datev-eg-software-und-it-dienstleistungen-fuer-steuerberater-wirtschaftspruefer-rechtsanwaelte-68924">www.themenportal.de/bilder/datev-eg-software-und-it-dienstleistungen-fuer-steuerberater-wirtschaftspruefer-rechtsanwaelte-68924</a>



