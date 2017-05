Perfektes Matching: Interlutions holt Google Experten Manuel Feurer an Bord

(fair-NEWS)

Köln/Berlin, 09.05.2017 - Für die Leitung des Online Marketings setzt Interlutions seit neustem auf die Expertise eines erfahrenen Spezialisten: Der zertifizierte Google Experte Manuel Feurer verantwortet die Koordination aller Online Marketing Maßnahmen, wie Google AdWords, Social Advertising, Affiliate Marketing und Suchmaschinenoptimierung bis hin zu unkonventioneller Werbung sowie auch die analytische Erfolgskontrolle der Projekte.Manuel Feurer kommt direkt aus Neuseeland zu Interlutions, wo er seit 2015 als Senior SEM Strategist und Team Leader bei der Google Premium Partner Agentur "Saturn 6" tätig war. Während dieser Zeit konnte er auch bei einem Einsatz in Jakarta seine Kompetenz als Team Leader eines indonesischen Online Marketing Teams unter Beweis stellen. Eine der wichtigsten Stationen seiner Karriere war die Anstellung bei Google Wroclaw (Breslau) in Polen, wo er als AdWords Account Strategist einen exklusiven Einblick in AdWords gewinnen konnte, der ihm heute bei der Erstellung und Optimierung neuer Kampagnen einen wertvollen Vorsprung für seine Kunden verschafft.Bereits während seines Studiums in Economics und Marketing, das er ebenfalls zum Teil in Wroclaw absolvierte, und den weiteren Anstellungen, u. a. bei Intelmind, Wroclaw und Online Marketing Genuises in Berlin, schuf er die Basis für seine heutige fachliche Qualifikation."Als digitale Leadagentur mit dem Anspruch, den aktuellen Trends einen Schritt voraus zu sein, bieten wir unseren Kunden das technische und das konzeptionelle Know-how, jeden Wunsch in allen relevanten Kanälen kompromisslos umzusetzen. Mit seinem umfassenden Markt- und Wettbewerbswissen verstärkt Manuel Feurer unser Team nun in perfekter Weise", so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH."Die unvoreingenommene Herangehensweise an neue Projekte sowie das Kundenportfolio mit Nintendo, Lego Star Wars und Disney hat mich bei Interlutions sofort begeistert. Hinzu kommt, dass ich mir eine Agentur gewünscht habe, die das komplette Paket vom Branding über die Webseitenerstellung bis zur Vermarktung aus einer Hand anbietet. Denn neben der technischen Umsetzung liebe ich vor allem die Konzeptionsphase, in der wir gemeinsam mit unseren Kunden kreativ werden", so Manuel Feurer.In seiner Freizeit ist das "Spielkind" - wie Manuel sich selbst bezeichnet - aber auch gern in der analogen Welt zu Hause: als Mitglied einer englischsprachigen Theatergruppe und als begeisterter Magic-(TheGathering) Spieler.



Bildinformation: Interlutions holt Google Experten Manuel Feurer an Bord (Bildquelle: @Interlutions)