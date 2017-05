Admiral Markets präsentiert das Forex 1x1

(fair-NEWS)

Nach dem großen Erfolg der Trader-Ausbildung "From Zero to Hero" legt der internationale Forex- und CFD-Broker Admiral Markets nun nach und präsentiert mit dem Forex 1x1 ein Ausbildungsangebot, das speziell auf die Bedürfnisse von Trading-Anfängern zugeschnitten ist. Die Unterrichtseinheiten bestehen jeweils aus einem Video, schriftlichen Unterlagen sowie einem abschließenden Fragebogen und ist für die Teilnehmer komplett kostenlos.Mit dem Forex 1x1 legt der internationale Forex- und CFD-Broker Admiral Markets ein neues Ausbildungsprogramm vor, das speziell für Einsteiger im Forex-Handel konzipiert wurde. In drei aufeinander aufbauenden Unterrichtsblöcken mit jeweils drei Einheiten erlernen die Teilnehmer alles, was sie für den erfolgreichen Start in den Forex-Handel benötigen."Im ersten Block geben unsere Experten Auskunft über die Einflussfaktoren an den Märkten, erklären die wichtigsten Begriffe und begleiten unsere Kunden auf ihren Weg zum ersten eigenem Demokonto. Danach geht es um die Einrichtung und Bedienung unserer Handelsplattform und es werden die ersten strategischen Entscheidungen diskutiert", erläutert Jens Chrzanowski, Leiter der deutschen Niederlassung von Admiral Markets UK in Berlin. Im letzten Themenblock geht es dann bereits ganz konkret um praktische Trading-Entscheidungen. Die Teilnehmer lernen wie sie ihr Set-Up perfektionieren, erstellen einen Tradingplan und erfahren, welche Indikatoren wichtig sind."Unser Ausbildungsprogramm von "Zero to Hero" war damals ein riesiger Erfolg, daher haben wir nun beschlossen, dieses Konzept zu aktualisieren und es ganz konkret auf die Bedürfnisse von Trading-Anfängern zugeschnitten. Das Ergebnis ist das "Forex 1x1"", erklärt Chrzanowski. "Neu beim "Forex 1x1" ist, dass alles so simpel und einfach wie möglich präsentiert und erläutert wird. Easy, Easy, Easy - der einfache Einstieg in den Forexhandel für jeden. Probieren Sie es aus!"Wie immer bei Admiral Markets steht die Teilnahme allen Kunden offen und ist komplett kostenlos. Weitere Informationen stehen unter https://admiralmarkets.de/forex-1x1/ zur Verfügung.



Bildinformation: Interlutions holt Google Experten Manuel Feurer an Bord (Bildquelle: @Interlutions)