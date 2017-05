(fair-NEWS) Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Offizielle Ankündigung mit weiteren Infos und deutschem Trailer



Freundschaft ist das, was uns verbindet! Sätze wie diesen kennst du sicher aus dem Manga und dem Anime Naruto. Komm jetzt zum Anime-Game Naruto Online mit den Figuren aus dem Original-Anime mit all ihren unglaublichen Fähigkeiten!



Nach dem Leak der vergangen Woche zeigt Bandai Namco nun den offiziellen, lokalisierten Trailer zu "Naruto to Boruto: Shinobi Striker". Außerdem wurden ein paar Screenshots veröffentlicht.



Es handelt sich bei dem neuen Titel „Naruto to Boruto“ um ein Online-Multiplayer-Spiel, in dem sich 8 Shinobi in hitzigen 4-gegen-4-Kämpfen gegenüberstehen sollen. Das Spiel soll „bekannte Charaktere der Serie, einen brandneuen Grafikstil mit leuchtenden Farben und eine dynamische Third-Person-Perspektive“ bieten, heißt es von offizieller Seite.



Den Spielern soll zudem eine neue Vertikalität in den Karten geboten werden. In diesem Zusammenhang werden sie an Wänden laufen, und Höhenunterschiede nutzen können, um die Gegner zu überraschen.