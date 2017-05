SAMINA holt sich "Schwarm-Finanzierung" und nimmt private Investoren mit an Board

(fair-NEWS)

Das österreichische Familienunternehmen SAMINA mit eigenen Filialen und zahlreichen Vertriebspartnern in Deutschland geht einen neuen Weg der Unternehmensfinanzierung.Das Vorarlberger Familienunternehmen SAMINA wächst international weiter und holt sich das nötige Kapital über eine neue Schwarm-Finanzierung. Der Spezialist und Vorreiter für einen naturgesunden Schlaf hat in den letzten Jahren durch weitere Innovationen wie SAMINA Gravity® (Schlafen in Schräglage) oder SAMINA SoundLife Sleep System® (MusikMedizin im Schlaf) aufhorchen lassen. Das macht sich nun mit deutlichen Zuwächsen im Markt bemerkbar. Um sich für den nächsten Wachstumsschritt zu rüsten nutzt SAMINA nun eine „Schwarm-Finanzierung“ - auch als Crowdinvesting bekannt. „Immer mehr Unternehmen und Investoren erkennen, dass Crowdinvesting auch im deutschsprachigen Raum zu einer seriösen Option für den etablierten Mittelstand geworden ist", fasst der Ex-Bankmanager Mag. Günther Lindenlaub Mitgründer der Österr. Crowdinvesting-Plattform finnest.com, zusammen.Schon ab € 1.000,00 bis maximal € 10.000,00 können Anleger aus Deutschland in die mit „sehr guter“ Bonität bewertete SAMINA Produktions- und Handels GmbH in Frastanz/Vorarlberg investieren – zu einem jährlichen Fixzinssatz von bis zu sieben Prozent. Diese Geldanlage ist auch für Kleinanleger sehr attraktiv. SAMINA Gründer Günther W. Amann sieht dadurch für Mitarbeiter, Vertriebs- und Geschäftspartner sowie Freunde des Hauses SAMINA aus Deutschland gute Möglichkeiten, sich an der Finanzaktion zu beteiligen. „Großfirmen und Konzerne gehen zur Kapitalbeschaffung an die Börse. Wir sind ein erfolgreiches KMU und bieten so speziell interessierten Anlegern aus Deutschland bis Ende Mai die Möglichkeit, ihr Geld in die Wertschöpfung eines österreichischen Familienunternehmens zu investieren,“ ergänzt Verkaufsleiter Philipp Amann.Schritt für Schritt an die SpitzeSAMINA hat sich in den vergangenen Jahren auch in Deutschland zu einem Vorreiter für einen qualitativ hochwertigen Schlaf mit Therapiewirkung entwickelt. Dies spiegeln nicht nur ausgezeichnete Kundenreferenzen und Referenzen aus der Hotellerie wider, sondern auch das wachsende Kooperations-Netzwerk von Schlafmedizinern, Ärzten und Therapeuten sind ein Garant für den hohen Nutzwert der SAMINA Produkte. Bereits 2013 wurde SAMINA zum besten Familienunternehmen und KMU in Vorarlberg/Österreich ausgezeichnet. In Deutschland ist SAMINA seit 1989 vertreten und wird durch die SAMINA Deutschland GmbH in Lindau repräsentiert. Zehntausende Deutsche schwören in der Zwischenzeit auf die SAMINA Schlafqualität, darunter auch Eishockey-Goalie Dennis Endras oder die Schauspielerin Ursula Karven. Seit Mai 2017 gibt es eine SAMINA Niederlassung in Muscat für das Sultanat Oman und die umliegenden Golfstaaten.



Bildinformation: ©Adolf Bereuter