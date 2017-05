(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, Mai 2017: Silversea Cruises gewinnt den renommierten Condé Nast Traveler Award als bestes Kreuzfahrtunternehmen 2017 im Ritz Hotel in Madrid. Bei dieser prestigeträchtigen Pflichtveranstaltung für alle angesehenen Vertreter des Luxustourismus nahm Tina Kirfel, General Manager EMEA, den Award im Namen der monegassischen Luxusreederei von Quique Dacosta, dem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Koch entgegen.In einer bewegenden Rede erklärt Tina Kirfel: “Es ist eine große Ehre für Silversea vom renommiertesten Magazin dieser Branche ausgezeichnet zu werden. Wir haben viel mit dem Condé Nast Traveler gemeinsam. Die Liebe zum Detail, Qualität, Exzellenz, Luxus und natürlich die Leidenschaft für das Leben und die Liebe zum Leben. Dieser Award kommt zu einem ganz wunderbaren Zeitpunkt für unser Unternehmen, denn erst im April hat Silversea Cruises ein neues Schiff gelaunch, die Silver Muse, welche schon jetzt als ein Vorreiter in der Luxus-Kreuzfahrtindustrie gilt.”Condé Nast Traveler nominiert jährlich die besten Unternehmen jedes Reise-Sektors: Hotels, Städte, Destinationen und Kreuzfahrtreedereien. Nur die absoluten Leader des Marktes kommen auf die Gold List, die von den Lesern gewählt wird. Der Condé Nast Traveler Award bewertet Exzellenz und Service der Unternehmen, die aus Reisen wahre Erlebnisse machen und der Lust des Reisens eine neue Bedeutung geben.Diese erneute renommierte Auszeichnung ist ein weiterer Beweis für die herausragenden Leistungen von Silversea Cruises und reiht sich mit ein, in die lange Liste internationaler Anerkennungen.Die Leser von Traveller’s World, Deutschlands führende Luxusreisezeitschrift stimmten ebenfalls über die besten Luxus-Kreuzfahrtschiffe ab. Die exklusive und fachmännische Leserschaft zeichnete die Silver Spirit als viertbestes Kreuzfahrtschiff der Welt aus.Über Silversea CruisesSilversea Cruises gilt unter dem Vorstand von Manfredi Lefebvre d’Ovidio als Vorreiter in der Luxus-Kreuzfahrtindustrie. Silversea bietet Gästen persönliche und ausschließlich mit großzügigen Suiten ausgestattete kleine und wendige Schiffe: Silver Cloud, Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit – und seit April 2017 die Silver Muse – mit entspannter Atmosphäre und lässiger Eleganz. Zusammen mit den Expeditionsschiffen Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer und Silver Cloud Expedition umfassen die Silversea Routen 800 faszinierende Destinationen auf sieben Kontinenten, wie beispielsweise dem Mittelmeer, der Karibik sowie den Polar-Regionen.



Bildinformation: Silversea gewinnt Condé Nast Traveler Award 2017