Nachwuchs auf dem Privatgestüt Möningerberg

(fair-NEWS) Am 11. April 2017 erblickte auf dem Möningerberg im bayerischen Freystadt das erste Stutfohlen des Jahres das Licht der Welt.



Eine spanische Marquesa mit sonniger Zukunft



Die Mama der zauberhaften kleinen Lady ist die 2011 geborene Andalusierdame Querida. Auch Papa Faeton VIII, ein 19-jähriger kastanienbrauner P.R.E. Hengst, ist auf dem Gestüt Möningerberg zu Hause. Querida ist zum ersten Mal Mutter, von Faeton VIII stammen bereits drei schmucke Nachkommen.



Name gesucht



Einen Namen hat das erste Fohlen des Jahres vom Möningerberg noch nicht. Fest steht bislang nur, dass er mit W anfangen wird – und spanisch-feurig klingen sollte.



Die hübsche kleine Andalusierin ist munter und zutraulich und sammelt an der Seite von Mama Querida erste Erfahrungen mit dem Gestütsalltag. Dabei erweist sie sich geradezu als ein Muster an Gelassenheit. Sie wird auch weiterhin in der Stutenherde im abwechslungsreichen Gelände des Gestüts aufwachsen, täglich Kontakt zu Menschen und Haustieren haben und sich so zu einer selbstsicheren, vertrauensvollen und neugierigen Pferdepersönlichkeit entwickeln.



Aufwachsen unter besten Bedingungen



Das Privatgestüt Möningerberg in Freystadt, Bayern, hat sich seit 1992 mit Leidenschaft der Zucht von Pferden spanischer Rassen verschrieben. Die Lebensbedingungen auf dem Gestüt sind ideal: Jungpferde kommen bestens sozialisiert und altersentsprechend erzogen, das heißt unter anderem halfterführig und an den Hufschmied gewöhnt, im Alter von ein bis zwei Jahren zu ihren neuen Besitzern.