Freudiges Ereignis auf dem Privatgestüt Möningerberg

(fair-NEWS) Am 23. April 2017 gab es auf dem Möningerberg im bayrischen Freystadt zum zweiten Mal in diesem Jahr Nachwuchs: zur Welt kam ein kräftiges Dunkel-Falb-Stutfohlen der Rasse Pura Raza Espanola von Desparpajo II x Orquidea.



Quicklebendiges Pferdemädchen in seltener Farbe



Pünktlich zum Frühstück kam sie auf die Welt – und lässt auch mit ihren kräftigen Knochen und Gelenken ahnen, dass sie nicht lange ein Strich in der Landschaft bleiben wird. Mit ihrer raren Dunkelfalb-Farbe ist die kleine P.R.E.-Stute schon jetzt etwas ganz Besonderes.



Kein Wunder: Mit Goldfalbstute Orquidea LXXII, deren zweites Fohlen sie ist, und dem schwarzen Kraftpaket Desparpajo II hat sie sich zwei bildschöne Eltern ausgesucht. Und mit dem Privatgestüt Möningerberg eine Heimat, wie sie jenseits der iberischen Halbinsel kaum idyllischer sein könnte.



Idyllische Heimat, verantwortungsvolles Gestütsteam



Die bislang noch namenlose Kleine wird auf abwechslungsreichen Weiden inmitten von Wiesen und Wäldern groß werden, in der Geborgenheit einer Stutenherde, mit anderen Fohlen zum Spielen und täglichem freundlichem Kontakt mit großen und kleinen Menschen, Hunden, Katzen, Geflügel – kurz, dem ganzen "Personal" eines traditionellen Gestüts.



Das Freystadter Gestütsteam um Helga Sülzle-Thoma betreibt die Zucht spanischer Pferde seit 1992 mit Leidenschaft und Herzblut. Um den Fohlennachwuchs kümmert man sich hier ebenso liebevoll wie konsequent: Jungpferde, die nach einem oder zwei Jahren den Besitzer wechseln, sind hervorragend sozialisiert und altersentsprechend erzogen. Neben der Halfterführigkeit und der Gewöhnung an den Hufschmied wird auf vielfältige Erfahrungen, Lernfreude und Nervenstärke Wert gelegt.