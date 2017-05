Zum dritten Mal Nachwuchs auf dem Privatgestüt Möningerberg

(fair-NEWS) Am 26. April 2017 gab es auf dem idyllischen Möningerberg im bayrischen Freystadt wieder Grund zur Freude: ein graziles Falb-Mädchen von Faeton VIII x Filiberta ist da!



Unwiderstehliches Pura Raza Espanola-Fohlen



Aus der Goldfalbstute Filiberta, einer der spanischen Schönheiten vom Gestüt Möningerberg, und dem kastanienbraune P.R.E.-Hengst Faeton VIII stammt der dritte Nachwuchs dieses Jahres, eine am 26. April geborene zierliche kleine Prinzessin. Zuchthengst Faeton VIII hat damit seine Prachtgene in diesem Jahr schon zum zweiten Mal weitergegeben: Ein Halbschwesterchen erblickte am 11. April das Licht der Welt.



Ein Name für die kleine Stute ist noch nicht ausgesucht, fest steht nur, dass er iberisch-rassig klingen und mit dem Buchstaben W beginnen wird.



Das ideale Reitpferd



Die Pura Raza Espanola ist eine konsequent auf Charakter und Schönheit gezüchtete vielseitige Rasse. P.R.E.-Pferde kombinieren feuriges Temperament mit großer psychischer Ausgeglichenheit. Durch ihre Lernbereitschaft, ihren kräftigen Körperbau und das elegante Gangbild sind sie ideal für die klassische Dressur geeignet.



Idyllische Pferdekindheit in Freystadt im Freistaat



Das Falbfohlen (hellbrauner Körper, dunkle Mähne und Schweif) mit dem hellen Abzeichen auf der Stirn darf sich auf eine rosige Kindheit auf einem Privatgestüt freuen, das sich seit 1992 mit Liebe und Verantwortungsgefühl der Zucht von Pferden der Reinen Spanischen Rasse verschrieben hat. Die Kleine wird in der Stutenherde aufwachsen und mit den anderen Fohlen auf abwechslungsreichen Weiden in einer idyllischen Hügellandschaft toben. Beim täglichen liebevollen Kontakt zu "ihren" Menschen wird auch die altersgemäße Erziehung nicht zu kurz kommen.