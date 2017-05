Neuer Produktkatalog von brainLight

(fair-NEWS)

Inspirierend und bemerkenswert informativ, eben typisch brainLight: Der neue <a href="www.brainlight.de/produkte/allgemeine-informationen/gesamtbroschuere.html">Produktkatalog</a> des globalen Markführers für Entspannung aus Goldbach ist in der Tat ein exzellentes Werk. Die Konzepte, Geschäftsbereiche, Produkte und Services, also das gesamte Portfolio der Marke brainLight-Life in Balance wurden in dem eigenen neuen Produktkatalog übersichtlich zusammengefasst. Den Kern bildet das <a href="www.brainlight.de/life-balance/life-balance-konzept/">Life Balance-Konzept</a> der brainLight GmbH, mit dem der Gedanke der ganzheitlichen Entspannung in die einzelnen Märkte bzw. Geschäftsbereiche getragen wird.Stress, Erschöpfung und Verspannung bestimmen unseren Alltag und sind häufig Auslöser für Erkrankungen und ein nicht ausbalanciertes Leben. Entspannung ist ein Zustand, in dem man sich wohl fühlt und Stress, Druck, Anspannung und Belastung fehlen. Hier befinden sich Körper und Geist (Body und Mind) in Balance, der sogenannten Mind-Body-Balance. Sich entspannen zu können ist eine ganz natürliche Fähigkeit, die jeder Mensch in sich trägt und ist Basis für innere Gelassenheit, Harmonie und Schönheit, für ein Leben in Balance.In unserer modernen Welt, die immer komplexer wird und sich immer schneller dreht, wird die Entspannungsfähigkeit immer wichtiger und stellt einen essentiellen Faktor für nachhaltige Lebensqualität und Leistungsfähigkeit der Menschen dar. Weil es immer mehr Menschen schwer fällt, sich richtig zu entspannen, gilt es daher, diese einzigartige Fähigkeit wieder zu entdecken und in sich zu spüren.Seit 1988 ist es das Bestreben der brainLight GmbH, Menschen auf ihrer Suche nach einem glücklichen und harmonischen Leben zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass eine Welt, in der man sein inneres Potenzial und seine (mit)menschlichen Stärken bewusst und stetig entfalten kann, ein besserer Lebensraum für alle ist. Geleitet wird das Unternehmen von dem tiefen Wunsch, dass sich der verantwortungsvolle Umgang mit der eigenen Persönlichkeit, zu dem die brainLight-Produkte beitragen sollen, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene etabliert. Ein zugegebenermaßen hohes und langfristiges Ziel, für das wir gerne täglich erneut unser Bestes geben: in der Weiterentwicklung unserer Technologie sowie Produkt- und Servicepalette, im Umgang mit unseren Kunden, im internen Miteinander und in der Arbeit an unserer eigenen inneren Balance innerhalb des brainLight-Teams.brainLight nimmt Sie mit dem neuen Produktkatalog mit auf eine einzigartige Reise zu ihrer persönlichen Lebensbalance und -qualität. Tauchen Sie ein in die WELT DER ENTSPANNUNG für mehr Wohlfühlen, Lebendigkeit, Gesundheit und Energie. Der neue Produktkatalog enthält eine komplette Übersicht über das umfangreiche brainLight-Portfolio. Nicht nur optisch ist der Katalog, der an das neue Corporate Design angepasst wurde, überaus ansprechend gestaltet: Auch der Inhalt kann sich sehen lassen mit vielen Übersichten, Grafiken und Abbildungen aller verfügbaren brainLight-Systeme und den brainLight-Services.Auf dem ausklappbaren Faltblatt, einem Highlight des Katalogs, werden die wichtigsten positiven Auswirkungen der brainLight-Entspannungstechnologie auf Körper und Geist dargestellt. Sowohl die Vielfalt der brainLight-Entspannungsprogramme, die in mehreren Sprachen erhältlich sind, wird erklärt als auch, welche Programmblöcke zu welchem der brainLight-Systeme passen oder zusätzlich bestellt werden können. So findet sich für (fast) jeden Wunsch und jedes Budget das passende System oder die passende Ergänzung. Lassen Sie sich überraschen und tauchen Sie ein in die Welt der brainLight-Entspannungs-Angebote und Services. Der Katalog kann ab sofort <a href="www.brainlight.de/produkte/allgemeine-informationen/gesamtbroschuere.html">hier</a> eingesehen werden bzw. auch per Post angefordert werden.



Bildinformation: Beispielseiten aus dem neuen brainLight-Produktkatalog