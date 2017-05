Barings gelingt Vollvermietung des "Upper Sendling" in München

(fair-NEWS)

München, 9. Mai 2017 - Barings Real Estate Advisers, Teil der Barings LLC, einer der weltweit größten diversifizierten Immobilien-Investmentmanager, hat als exklusiver Asset- und Transaktionsmanager des SIS Stuttgarter Immobilien-Spezialfonds (SIS-Fonds) der Stuttgarter Versicherungsgruppe für Deutschland die Büroimmobilie "Upper Sendling" in München innerhalb von nur neun Monaten vollständig vermietet.So hat sich die Morten Group, die unter anderem die Marke BOLD Hotels betreibt, ihre Flächen im "Upper Sendling" für die Zukunft gesichert und um 440 qm auf 1.600 qm erweitert. Die S&L Mediengruppe prolongierte zudem ihren bestehenden Mietvertrag über 2.200 qm ebenfalls langfristig. Zusätzlich hat ein US-amerikanisches IT-Unternehmen seinen Mietvertrag verlängert und seine Flächen durch die Anmietung weiterer 360 qm Bürofläche auf 4.300 qm vergrößert.Das Münchener Team von Barings Real Estate Advisers hatte im März 2016 die Betreuung der Immobilie in der Aidenbachstraße 54-56 übernommen und über ein erfolgreiches Rebranding neu im Markt positioniert. Eine umfassende Renovierung der Lobby sowie die Neugestaltung des begrünten Innenhofs, der für alle Mieter zugänglich ist, werden im ersten Quartal 2017 abgeschlossen sein.Das "Upper Sendling" ist eine 5-geschossige Immobilie im Teilmarkt München-Obersendling. Sie wurde im Jahr 2002 errichtet und umfasst insgesamt rund 8.700 qm Büromietfläche. Durch die gegenüberliegende U-Bahnstation Aidenbachstraße ist das Objekt direkt an den ÖPNV Münchens angeschlossen.Der Standort Obersendling hat sich in den letzten zwölf Monaten sehr positiv entwickelt. Die Vollvermietung und umfangreichen Vertragsverlängerungen sprechen für die Attraktivität des ´Upper Sendling´, das durch die Neugestaltung des Ratzinger Platzes noch weiter an Bedeutung gewinnen wird.Der von der Stuttgarter Versicherungsgruppe aufgelegte SIS-Fonds investiert vorrangig in Handels- und Büroobjekte. Barings ist für den Erwerb und das Management deutscher Immobilien zuständig. Der SIS-Fonds wird seit seiner Auflage im Jahre 2012 von Institutional Investment Partners für die Stuttgarter Versicherungsgruppe verwaltet.



